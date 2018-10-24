Большие ограничения для микрофинансов

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Центробанк решился на новые ограничения микрофинансирования частных лиц. В поправках регулятора к законам о потребкредите и о микрофинансовых организациях максимальная ежедневная ставка по «займу до зарплаты» до 30 000 руб. до 30 дней снижается с нынешних 2,3% до 1% с 1 июля 2019 г. Ограничивается и полная стоимость займа: сегодня проценты перестают начисляться, если задолженность в 3 раза превышает тело кредита; ЦБ предлагает с 1 июля 2019 г. снизить планку до двукратного размера займа, еще через год – до полуторакратного.

Микрофинансистам, конечно, сделана уступка. Из-под ограничений, по данным РБК, выведены кредиты до 10 000 руб. при условии, что они берутся не более чем на 15 дней, а заем не будет продлеваться, – а это самые распространенные займы, говорит предправления КонфОП Дмитрий Янин. По данным НБКИ, средний размер «займа до зарплаты» (сроком до месяца) во II квартале 2018 г. к году ранее снизился на 22,8% до 9500 руб. и только в семи регионах размер среднего микрозайма выше 10 000 руб., что НБКИ объясняет сокращением реальных доходов заемщиков. И это самые токсичные кредиты: разрешенная ЦБ ставка по ним на IV квартал 2018 г. – 841,7% годовых. В малых городах такие займы съедают следующую зарплату заемщика, и в итоге он попадает в долговую яму.