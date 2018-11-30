ЦБ присмотрелся к микрофинансовым организациям, подконтрольным банкам

Банки могут использовать их, чтобы выдавать более дорогие и рисковые займы

Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ обратил внимание на случаи регуляторного арбитража микрофинансовых организаций (МФО), связанных с банками, и будет следить за этой тенденцией, хотя пока рисков не видит. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Мы видим, пусть пока и единичные случаи, но случаи регуляторного арбитража, когда некоторые микрофинансовые организации, связанные с кредитными организациями, демонстрируют опережающую динамику роста портфеля микрозаймов. В этих случаях, видимо, наш надзор будет обращать на это дополнительное внимание», – сказала Юдаева (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Если этот процесс станет массовым, он может серьезно заинтересовать регулятора, отметила она. В таком случае ЦБ рассмотрит целесообразность дополнительных регулятивных и надзорных мер, пояснил «Ведомостям» его представитель. Пока же речь идет о единичных случаях, значимых не столько с точки зрения финансовой стабильности, сколько с позиций «корректного поведения» отдельных банков и МФО, следует из слов Юдаевой. Однако действия конкретных участников финансового рынка регулятор не комментирует.

Для МФО и банков установлены различные нормы и требования и некоторые банки могут использовать регуляторный арбитраж, чтобы извлечь дополнительные конкурентные преимущества, пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за II и III кварталы 2018 г.

В отличие от банков МФО не подпадают под регулирование ЦБ в части повышенных коэффициентов риска при расчете достаточности капитала, объясняет аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Чем выше ставка, по которой банк выдает кредит, тем выше коэффициент риска и, соответственно, тем больше капитала нужно банку. «К МФО же таких требований нет, поэтому банки могут выдавать кредиты через них по более высоким ставкам», – говорит он.

С 1 сентября ЦБ повысил для банков коэффициенты риска (учитываются при расчете нормативов достаточности капитала) по потребительским кредитам в зависимости от их полной стоимости. Теперь по кредитам со ставкой 10–15% годовых коэффициент риска составляет 120% (был 100%), со ставкой 15–20% – 140% (вместо 110%), со ставкой 20–25% – 170% (120%).

У МФО подходы к резервированию значительно проще, чем у банков, говорит аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Банку может быть выгоднее выдать кредит МФО как юрлицу по более низкой ставке (тем более что если это родственная МФО и банк знаком с показателями ее деятельности и структурой бизнеса) и отслеживать одного заемщика, а уже сотрудники МФО в свою очередь будут распределять деньги по нескольким клиентам под более высокую ставку, указывает она.

По данным ЦБ, задолженность МФО перед банками на 30 июня составляла 14,5 млрд руб., а общая задолженность МФО перед физическими и юридическими лицами – 87,1 млрд руб.

При этом финансовое положение МФО напрямую влияет на банк, напоминает Артемьева: «Если МФО будет вести гиперрискованную политику и столкнется с тем, что его заемщики массово не обслуживают кредиты, это может ударить и по качеству кредитного портфеля самого банка». С другой стороны, если речь о крупном банке, который стабильно показывает сильные финансовые результаты и умеет управлять рисками, то, скорее всего, его МФО будет вести сходную политику, считает она: «Плюс в распоряжении МФО будет весь спектр ресурсов банка: система комплаенса, IT-поддержка и т. д.».

Банковские МФО действительно отличаются от других более высоким кредитным качеством портфелей микрозаймов, указывает ЦБ в обзоре: доля NPL 90+ (кредиты, просроченные на 90 дней и более) составляет от 2,4 до 10,5%. По данным регулятора, норматив достаточности капитала, ROE, стоимость риска банковских МФО также находятся выше среднерыночных значений, однако цифры ЦБ не раскрывает.

Однако не всегда ясно, какие именно МФО можно отнести к банковским. Не существует формально определенного термина «банковская МФО», говорит директор профильной СРО «Мир» Елена Стратьева. Но даже наличие факта аффилированности банка и МФО не означает арбитража, подчеркивает она.

Считать МФО банковскими можно только условно и при наличии каких-либо косвенных признаков – в законодательстве соответствующего термина нет, рассказывает аналитик «Эксперта РА» Игорь Алексеев. «Такими признаками могут быть кредит от банка, который является единственным источником фондирования МФО, либо же юридическая аффилированность с банком», – объясняет он.

ЦБ в обзоре финстабильности анализировал 10 крупных МФО, напрямую или косвенно связанных с банками, однако таких организаций на самом деле больше, говорит представитель регулятора.

Собственные МФО есть у Сбербанка («Выдающиеся кредиты»), «Тинькофф банка» («Т-финанс»), «ОТП банка» («ОТП финанс»), банка «Хоум кредит» («Купи не копи»). Всего же в реестре ЦБ на 29 ноября числились 2016 действующих МФО.

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