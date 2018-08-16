На что идут кредиторы, чтобы заполучить заемщиков

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У клиента может быть два-три действующих кредита, но если он не допускает просрочек, то может получить еще и заем, говорит Гайдукова Денис Абрамов / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) сегодня готовы выдавать займы до зарплаты закредитованным и безработным гражданам. Они не требуют подтверждения дохода заемщиком. К такому выводу пришли «тайные покупатели» Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Под видом клиентов они пытались получить займы в размере 15 000 руб. в 17 МФО, работающих как в Москве, так и в регионах. Это компании из рэнкинга «займов до зарплаты» «Эксперта РА»: «Быстроденьги», «СМС финанс», «Е заем», Money man, Kredito 24, «Займер», «Срочноденьги», «Честное слово», Webbankir, «Саммит», «Мили», «Кредит 911», «Мигкредит», «Главный заем», «Виваденьги», «Деньги взаймы», Carmoney.

Также эксперты КонфОП провели исследование интернет-сайтов выбранных МФО, рассказывает его председатель правления Дмитрий Янин.

Доход не имеет значения

Подавляющее большинство МФО не требует никаких документов заемщика, кроме паспорта, в том числе подтверждающих доход, выяснили «тайные покупатели». «Это вызывает объективные сомнения в том, что МФО выдают займы лишь платежеспособным клиентам, имеющим доход», - говорит Янин. Также «тайные покупатели» выяснили, что все организации готовы выдать заем человеку, имеющему просроченные платежи по кредитам, а также пенсионерам. А половина МФО, к примеру в Москве, готова ссудить деньги безработным.

Стандарт по защите прав потребителей услуг МФО, утвержденный ЦБ, который в теории должен не допускать выдачу денег тем, кто не сможет обслуживать кредит, на самом деле не обязывает компании запрашивать кредитные истории заемщиков, удивлен Янин. Однако по закону такие запросы можно делать только с согласия самого заемщика, напоминает представитель ЦБ.