Россияне компенсируют падение доходов новыми кредитами
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Спрос россиян на кредиты растет: в августе их задолженность перед банками выросла максимально с весны 2014 г., а по рублевым займам достигла исторического максимума, говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС. Банки активно выдают кредиты: в январе – июле они предоставили россиянам на 23% больше займов, чем годом ранее. Быстрее всего растут потребительские кредиты: по данным Национального бюро кредитных историй, за восемь месяцев выдача таких займов увеличилась на 27%.
Кредиты играют все большую роль в бюджетах российских семей, отмечается в мониторинге: в первом полугодии новые кредиты достигли 21% от расходов домохозяйств на конечное потребление. Это заметно выше кризисного уровня последних двух лет (15–18%), правда, пока ниже пиковых 25–27% в 2013–2014 гг. При практически нулевом росте реальных доходов людей это создает дополнительные риски для их финансового положения, отмечали аналитики РАНХиГС.
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