Банкам придется больше платить за вклады граждан

Обязательства по увеличению объемов кредитования и приобретенных облигаций в среднем не менее 1% в месяц по состоянию на 1 июля выполнили не все банки, отмечается в сообщении АСВ Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) принял решение увеличить базовую ставку отчислений банков в фонд страхования вкладов (ФСВ), говорится в сообщении госкорпорации. Теперь банки – участники системы страхования вкладов должны будут отчислять 0,15% вместо 0,12% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

Минфин выступал за увеличение базовой ставки до 0,2% по вкладам физлиц, заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев. Это помогло бы снизить зависимость АСВ от кредитов ЦБ, говорил он. Эту идею поддержал и сам регулятор. «Мы не до конца используем и тот потенциал, который у нас есть в законодательстве. У нас ставка фактически 0,12% <...> было бы полезным в законодательстве иметь большую возможность маневра для повышения ставок», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

Однако против повышения высказался Сбербанк - главный донор ФСВ: по состоянию на сентябрь 2017 г. он привлек вкладов у населения на 11,42 трлн руб., свидетельствуют данные Banki.ru. Рост базовой ставки отчислений в ФСВ до 0,2% увеличит расходы банков на 120 млрд руб., подсчитал Сбербанк.

В первом полугодии 2017 г. общий объем вкладов в банковской системе увеличился на 696,8 млрд руб. (+ 2,9%), говорится в сообщении АСВ. «Размер возмещения по вкладам в 1,4 млн руб. полностью покрывает 99,7% всех счетов по их количеству и 57,9% всех вкладов по сумме. Средний размер вклада (без счетов до 1000 руб.) по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 166 500 руб.», – отметили в агентстве.

Обязательства по увеличению объемов кредитования и приобретенных облигаций в среднем не менее 1% в месяц по состоянию на 1 июля выполнили не все банки, отмечается в сообщении АСВ. Требования выполнили только 24 банка, еще четырем банкам должны будут выплатить штрафы в общем размере 60,3 млн руб.