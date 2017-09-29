Российские банки кредитуют не тех потребителей

Им нужно сосредоточиться на более обеспеченных и менее рисковых заемщиках, считают аналитики ЦБ

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Банки могут столкнуться с новыми кредитными рисками, предупреждают аналитики ЦБ Я. Чингаев / для Ведомостей

Даже умеренный рост потребительского кредитования в России сейчас чреват рисками, не менее серьезными, чем во время кредитного бума 2010–2012 гг., говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ (может не совпадать с официальной позицией регулятора). Хотя нового бума не будет: цены на нефть снизились, реальные доходы россиян тоже.

Долговая нагрузка на домохозяйства высока, пишут аналитики ЦБ. В среднем заемщики отдают 10–15% дохода на погашение долга (см. график): в развитых странах превышение этого показателя предшествовало банковским кризисам, в развивающихся в 2013 г. равновесными считались 17%.

Возможностей для роста кредитования у банков сейчас не так уж много. Есть три группы населения, которые могли бы обеспечить существенный прирост новых кредитов. Треть прироста потенциально могут принести 20% самых обеспеченных людей, треть – с доходом ниже медианы по стране, и еще треть – те, чей доход чуть выше. Проблема в том, что потребности этих групп и их склонность к риску очень различны и противоречат друг другу.

Люди с доходами ниже медианы, которые обеспечивают значительную часть спроса на займы, по данным опроса «Демоскопа» за 2015 г., в среднем располагают не просто небольшим, но и непостоянным доходом с высоким риском его лишиться, а их долговая нагрузка выше предельных оценок. Такие заемщики более склонны наращивать долг, чем люди с высокими доходами, и меньше внимания обращают на ставки по кредиту: хотя номинальные и реальные ставки выросли с 2013 по 2015 г., их спрос на кредиты существенно не снизился. Они готовы рисковать в силу завышенных инфляционных и зарплатных ожиданий и низкой финансовой грамотности, указывают аналитики ЦБ.