Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Страховки пока не возвращаются
Центробанк пока не придумал, как избавить заемщиков от договоров коллективного страхования
Он не сможет это сделать быстро – нужно править Гражданский кодекс
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Центробанк пока не придумал, как избавить заемщиков от договоров коллективного страхования
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк намерен распространить период охлаждения на коллективные договоры страхования и ищет для этого соответствующую юридическую конструкцию. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}