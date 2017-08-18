Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Люди начинают жить взаймы

Доходы россиян падают, а аппетиты растут

Они все больше потребляют за счет кредитов

В июле реальные доходы населения снизились на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщил Росстат. Месяцем ранее доходы впервые с декабря 2015 г. не упали в годовом выражении (исключение – разовый скачок в начале 2017 г. за счет единовременной выплаты пенсионерам, см. график), а за вычетом сезонности даже выросли на 0,1%, по оценке ЦМАКПа.

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