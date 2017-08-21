Россиянам кредитов не занимать
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Странное дело: реальные доходы россиян в целом снижаются, а потребительское кредитование растет. Дело не только в снижении инфляции и ставок по кредитам. У людей, видимо, прошло ожидание экономического коллапса, и они вернулись к прежним стандартам потребления, которые выше, чем люди могут себе позволить.
Росстат сообщил, что за январь – июль 2017 г. средняя номинальная зарплата выросла к тому же периоду годом ранее на 7,5% до 39 355 руб. Зарплата, включая теневую, – основной источник дохода примерно у 65% россиян, отмечает экономист Лилия Овчарова. Но реальные располагаемые доходы снизились за полгода на 1,4% и сокращаются почти непрерывно с ноября 2014 г. Хотя зарплаты растут, россияне в целом понемногу беднеют – без резких движений.
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