Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Банки распробовали микрофинансы
МФО растут быстрее банков
За прошлый год они увеличили выдачи займов на 39%
- Эмма Терченко
- / Ведомости
В этом году ожидается рост банковского потребкредитования
Д. Абрамов / Ведомости
В2016 г. рынок микрофинансовых организаций (МФО) лишился почти трети игроков – в реестре осталось 2588, следует из обзора Центробанка. Несмотря на это, количество заключенных договоров микрозаймов увеличилось за прошлый год на 67,9%, число заемщиков выросло вдвое до 5,1 млн человек, а портфель микрозаймов – на четверть до 88 млрд руб.
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