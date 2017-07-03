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Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Банки распробовали микрофинансы

МФО растут быстрее банков

За прошлый год они увеличили выдачи займов на 39%

В2016 г. рынок микрофинансовых организаций (МФО) лишился почти трети игроков – в реестре осталось 2588, следует из обзора Центробанка. Несмотря на это, количество заключенных договоров микрозаймов увеличилось за прошлый год на 67,9%, число заемщиков выросло вдвое до 5,1 млн человек, а портфель микрозаймов – на четверть до 88 млрд руб.

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