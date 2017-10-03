Население России беднеет, несмотря на рекордное замедление инфляции

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Потребление практически не растет ТАСС / Интерпресс

Зарплаты россиян растут с августа 2016 г. (см. график на стр. 05), но реальные доходы снижаются – разве что в июне они не снизились, но и не выросли. В августе реальные доходы сократились на 0,3% в годовом выражении, в июле – на 0,9%. Годовая инфляция в августе замедлилась до исторического рекорда в 3,3%, в июле было 3,9%.

Официальная статистика не отражает достоверно рост зарплат всех россиян, пишут аналитики «Сбербанк CIB»: учитываются крупные компании, где, как правило, и платят больше, и индексируют зарплаты чаще. Средняя зарплата в мелких компаниях, включая те, где платят неофициально, снижается, утверждают они: за IV квартал 2016 г. – на 7,7% в годовом выражении, за II квартал 2017 г. – на 1%. Это объясняет, почему рост зарплат не увеличил оборот розницы, считают аналитики «Сбербанк CIB». По мере восстановления экономики мелкие компании будут догонять в росте зарплат крупные, полагают они, и реальные доходы населения в IV квартале 2017 г. вырастут на 1%, а оборот розницы – на 7% и люди начнут переходить на более дорогие товары.