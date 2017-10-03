Экономика
Платный
Татьяна Ломская|Елизавета Базанова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Зарплаты не догнали низкую инфляцию

Население России беднеет, несмотря на рекордное замедление инфляции

Даже зарплаты растут далеко не во всех секторах

Зарплаты россиян растут с августа 2016 г. (см. график на стр. 05), но реальные доходы снижаются – разве что в июне они не снизились, но и не выросли. В августе реальные доходы сократились на 0,3% в годовом выражении, в июле – на 0,9%. Годовая инфляция в августе замедлилась до исторического рекорда в 3,3%, в июле было 3,9%.

Официальная статистика не отражает достоверно рост зарплат всех россиян, пишут аналитики «Сбербанк CIB»: учитываются крупные компании, где, как правило, и платят больше, и индексируют зарплаты чаще. Средняя зарплата в мелких компаниях, включая те, где платят неофициально, снижается, утверждают они: за IV квартал 2016 г. – на 7,7% в годовом выражении, за II квартал 2017 г. – на 1%. Это объясняет, почему рост зарплат не увеличил оборот розницы, считают аналитики «Сбербанк CIB». По мере восстановления экономики мелкие компании будут догонять в росте зарплат крупные, полагают они, и реальные доходы населения в IV квартале 2017 г. вырастут на 1%, а оборот розницы – на 7% и люди начнут переходить на более дорогие товары.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике