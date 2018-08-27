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Статья опубликована в № 4640 от 28.08.2018 под заголовком: Компания недели: «Домашние деньги»

Куда ушли «Домашние деньги»

Экс-лидер на рынке микрокредитования выдавал большие займы аффилированным компаниям
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Эпопея с «Домашними деньгами», некогда лидером российского рынка микрофинансирования, стартовала в апреле этого года, когда компания допустила первый дефолт, не пройдя оферту по бондам. Уже к августу компанию и ее совладельца Евгения Бернштама начало банкротить Агентство по страхованию вкладов, оказавшееся крупнейшим ее кредитором в силу обстоятельств: «Домашние деньги» активно кредитовались в банках, и почти все они за последние годы лишились лицензии. А это 3,25 млрд руб.

Что мы знаем о «Домашних деньгах»? Это большая микрофинансовая компания, специализировавшаяся на выдаче не очень крупных и не слишком длинных займов населению под высокие проценты. Еще в 2014 г. она рекламировала свои займы по федеральным ТВ-каналам со слоганом «Где деньги взять? Давно известно: «Домашние деньги» – доступно и честно».

Теперь вопрос «Где деньги взять?» впору задавать самой компании. А для ее кредиторов актуален другой вопрос: «А куда, собственно, деньги делись?»

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