АСВ решило обанкротить совладельца «Домашних денег»

Агентство подало в суд заявление с требованием признать банкротом не только микрофинансовую компанию, но и Евгения Бернштама

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Совладелец и председатель совета директоров «Домашних денег» Евгений Бернштам Олег Яковлев / RBC / TASS

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено признать банкротом не только микрокредитную компанию «Домашние деньги», но ее совладельца и председателя совета директоров Евгения Бернштама.

Русский трастовый банк, находящийся под управлением АСВ, 14 августа подал заявление о признании Бернштама банкротом. Арбитражный суд Москвы оставил заявление без движения до 17 сентября из-за нехватки документов: истец не предоставил выписку из ЕГРЮЛ, приложив только скриншот документа. Какова сумма задолженности бизнесмена перед банком, в материалах дела пока не указано.

Евгений Бернштам отказался комментировать иск.