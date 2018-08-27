АСВ решило обанкротить совладельца «Домашних денег»
Агентство подало в суд заявление с требованием признать банкротом не только микрофинансовую компанию, но и Евгения Бернштама
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Совладелец и председатель совета директоров «Домашних денег» Евгений Бернштам
Олег Яковлев / RBC / TASS
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено признать банкротом не только микрокредитную компанию «Домашние деньги», но ее совладельца и председателя совета директоров Евгения Бернштама.
Русский трастовый банк, находящийся под управлением АСВ, 14 августа подал заявление о признании Бернштама банкротом. Арбитражный суд Москвы оставил заявление без движения до 17 сентября из-за нехватки документов: истец не предоставил выписку из ЕГРЮЛ, приложив только скриншот документа. Какова сумма задолженности бизнесмена перед банком, в материалах дела пока не указано.
Евгений Бернштам отказался комментировать иск.
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