Финансы / Банки

АСВ решило обанкротить совладельца «Домашних денег»

Агентство подало в суд заявление с требованием признать банкротом не только микрофинансовую компанию, но и Евгения Бернштама
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено признать банкротом не только микрокредитную компанию «Домашние деньги», но ее совладельца и председателя совета директоров Евгения Бернштама.

Русский трастовый банк, находящийся под управлением АСВ, 14 августа подал заявление о признании Бернштама банкротом. Арбитражный суд Москвы оставил заявление без движения до 17 сентября из-за нехватки документов: истец не предоставил выписку из ЕГРЮЛ, приложив только скриншот документа. Какова сумма задолженности бизнесмена перед банком, в материалах дела пока не указано.

Евгений Бернштам отказался комментировать иск.

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