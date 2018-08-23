АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег»

Компания задолжала банкам под управлением агентства 3,25 млрд рублей – накануне кредиторы попросили АСВ отложить банкротство
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало процедуру банкротства микрофинансовой компании «Домашние деньги», испытывающей сложности. Иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать компанию банкротом подал банк «Интеркоммерц», находящийся под управлением АСВ. Заявление было принято судом 23 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

«Домашние деньги» – заемщик «Интеркоммерца». Компания задолжала банку 2,7 млрд руб. Всего «Домашние деньги» должны кредитным организациям под управлением АСВ 3,25 млрд руб.

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