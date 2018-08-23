АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег»
Компания задолжала банкам под управлением агентства 3,25 млрд рублей – накануне кредиторы попросили АСВ отложить банкротство
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Домашние деньги» испытывают сложности
Максим Стулов / Ведомости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало процедуру банкротства микрофинансовой компании «Домашние деньги», испытывающей сложности. Иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать компанию банкротом подал банк «Интеркоммерц», находящийся под управлением АСВ. Заявление было принято судом 23 августа, следует из картотеки арбитражных дел.
«Домашние деньги» – заемщик «Интеркоммерца». Компания задолжала банку 2,7 млрд руб. Всего «Домашние деньги» должны кредитным организациям под управлением АСВ 3,25 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}