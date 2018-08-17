Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: «Домашние деньги» меняются в лице

Как «Домашние деньги» собираются расплатиться по долгам

Компания предлагает передать долги новой организации, которая заработает прибыль и вернет средства кредиторам
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Крупнейшая микрофинансовая компания «Домашние деньги» собирает кредиторов: она подготовила и разослала им предложения по реструктуризации своих долгов. Об этом «Ведомостям» рассказали три кредитора, получившие такое письмо за подписью председателя совета директоров компании Евгения Бернштама («Ведомости» с текстом письма ознакомились).

В начале августа «Домашние деньги» допустили дефолт по уже реструктурированным облигациям на 1,25 млрд руб.: компания не заплатила купон и часть номинала бумаг. Тогда «Домашние деньги» сообщили, что реструктуризация учитывала интересы только одной группы кредиторов и поэтому компания пропустила платеж. Она пообещала подготовить новые предложения, которые будут учитывать интересы и держателей облигаций, и тех, кто предоставлял компании средства по договорам займа.

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