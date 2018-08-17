Как «Домашние деньги» собираются расплатиться по долгам
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Крупнейшая микрофинансовая компания «Домашние деньги» собирает кредиторов: она подготовила и разослала им предложения по реструктуризации своих долгов. Об этом «Ведомостям» рассказали три кредитора, получившие такое письмо за подписью председателя совета директоров компании Евгения Бернштама («Ведомости» с текстом письма ознакомились).
В начале августа «Домашние деньги» допустили дефолт по уже реструктурированным облигациям на 1,25 млрд руб.: компания не заплатила купон и часть номинала бумаг. Тогда «Домашние деньги» сообщили, что реструктуризация учитывала интересы только одной группы кредиторов и поэтому компания пропустила платеж. Она пообещала подготовить новые предложения, которые будут учитывать интересы и держателей облигаций, и тех, кто предоставлял компании средства по договорам займа.
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