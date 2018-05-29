Крупнейшим кредитором «Домашних денег» оказалось АСВ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Домашние деньги» должны не только владельцам дефолтных бондов: по итогам I квартала 2018 г. размер долга МФК перед банками составил 3,58 млрд руб. Почти вся эта задолженность приходится на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) – конкурсного управляющего четырех рухнувших банков, кредитовавших МФК, сообщил представитель агентства. Речь идет об «Интеркоммерце», Вега-банке, Маст-банке и банке «Финансовый стандарт». Задолженность МФК по кредитам этим банкам с учетом штрафных санкций составляет 3,25 млрд руб., уточнил представитель АСВ. Общий долг «Домашних денег» составил 11 млрд руб., следует из ее отчетности.
Самый крупный кредит МФК, 2,7 млрд руб., – в банке «Интеркоммерц». Кредит был реструктурирован, указал представитель АСВ, он должен быть погашен в декабре 2019 г., но компания с апреля 2017 г. не соблюдает график платежей. Компания также нарушает условия по платежам по кредитам Маст-банку и «Финансовому стандарту», общая сумма которых – 276 млн руб., указал собеседник «Ведомостей», эти кредиты также были реструктурированы, срок погашения перенесен на конец сентября 2019 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}