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Крупнейшая микрофинансовая организация России реструктурирует долг после дефолта

Половина держателей дефолтных бондов «Домашних денег» согласились на реструктуризацию
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Технический дефолт по оферте крупнейшей в России микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» стал реальным – 26 апреля она не исполнила обязательства на 848 млн руб. по облигациям на 1,25 млрд руб. «Домашние деньги» не смогли выкупить бумаги у инвесторов из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме.

Московская биржа в связи с дефолтом с 17 мая ограничит режим торгов этим выпуском облигаций «Домашних денег», говорится в сообщении биржи.

Инвесторы предъявили к оферте значительно больше бумаг, чем рассчитывала сама компания. К 25 апреля «Домашним деньгам» поступили заявки на погашение бондов на 1,14 млрд руб. Из них 700 млн руб. МФК оценивает как «спекулятивные инвестиции» и решила оферту не исполнять. Бонды были куплены в I квартале 2018 г., когда котировки были 30–50% от номинала, указывала компания, а их доходность к оферте даже выше ограниченных ЦБ ставок для займов до зарплаты.

«Домашние деньги» в ближайшее время намерены предложить своим держателям реструктуризацию, голосование по которой должно пройти в мае, указал представитель компании. «С учетом майских каникул и отсутствием большинства держателей в стране только за последние дни мы достигли принципиальной договоренности по вопросу реструктуризации более чем с 50% инвесторов, что позволяет с уверенностью говорить о том, что план будет реализован», – уточнил он.

Согласно условиям реструктуризации дата погашения бондов останется прежней – 19 апреля 2022 г. МФК хочет постепенно гасить номинал бумаг. Так, 63 млн руб., или 5% номинала, держатели получат сразу, остальное – ежеквартально, вместе с выплатой купона: 2019 г. – по 2,5%, 2020 г. – 5%, 2021 г. – 7,5%, апрель 2022 г. – 35%. В 2019 г. ставку купона планируется зафиксировать на уровне 4%, в 2020–2022 гг. – 6,5%.

Деньги для исполнения обязательств МФК планирует взять из собственных средств, добавил представитель «Домашних денег». При этом «Домашние деньги» хотят представить рынку новую бизнес-модель, которая позволит выйти на «совершенно другой этап развития» в перспективе 2–3 лет и выполнить все свои обязательства перед инвесторами, указал ее представитель.

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