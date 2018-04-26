Крупнейшая микрофинансовая компания России допустила технический дефолт

«Домашние деньги» собирали заявки к оферте с 18 апреля Наталья Рыхлик / Ведомости

Микрофинансовая компания (МФК) «Домашние деньги» допустила технический дефолт. Она не исполнила оферту на 840,2 млн руб. из-за «отсутствия денежных средств в необходимом объеме». Выпуск – 1,25 млрд руб., погашение в 2022 г.

«Домашние деньги» собирали заявки к оферте с 18 апреля. Утром 24 апреля кредиторы предъявили к погашению бумаги на 670,5 млн руб., сообщила компания, но на следующий день получила заявки еще на 470 млн. Из них 700 млн руб. «Домашние деньги» оценивают как «спекулятивные инвестиции»: бонды были куплены в I квартале 2018 г., когда котировки были 30–50% от номинала. «Доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ ставок для займов до зарплаты», – указано в сообщении «Домашних денег», – так они объясняют решение не исполнять оферту. «Нас бы не поняли портфельные инвесторы, – говорит ее представитель, – почему мы кому-то должны платить 1000% годовых, а им – 15–20%».

МФК намерена провести реструктуризацию бумаг, привлечь инвестора, а также начала работу с KPMG «для корректировки стратегии развития бизнеса».

В начале 2018 г. крупный держатель бондов начал продавать их и котировки упали, говорит представитель «Домашних денег». МФК не выкупала свои бумаги с рынка: избыточной ликвидности у нее нет, собранные с клиентов деньги идут на выдачу новых займов.

Компания пыталась найти средства, но сделать ей это не удалось. «Они приходили пару месяцев назад, хотели получить финансирование. Но мы не дали, поскольку не верим в этот сектор и бизнес-модель», – говорит топ-менеджер банка. МФК искала финансирование, подтверждает другой банкир.

«Слишком много»

Компания разными путями пыталась аккумулировать средста для прохождения оферты, говорит представитель «Домашних денег»: «Кто-то отказывал, кто-то соглашался. У нас были предварительные договоренности по займу, но мы не стали эти деньги брать». МФК была готова к оферте на 670 млн руб., добавляет он, но 1,14 млрд – слишком много.

В отчете «Домашних денег» за IV квартал данные об обязательствах не раскрыты. В отчете за III квартал говорится, что «Домашние деньги» получали финансирование в «Русском стандарте» и «Интеркоммерце». Кредитная нагрузка «Домашних денег» составляла 6,94 млрд руб. на 30 июня 2017 г. В отчетности «Домашних денег» по МСФО на эту дату указаны крупнейшие кредиты: «Русского стандарта» – 3,1 млрд руб. и «Интеркоммерца» – 2,2 млрд, Объединенного кредитного банка – 0,53 млрд.

«Интеркоммерц» открывал компании кредитные линии: на 1 млрд руб. (основной долг на конец сентября – 816 млн руб.) с погашением 31 декабря 2019 г., на 1,3 млрд (488 млн) с погашением в декабре 2019 г., говорится в отчете.

МФК сильно сократила задолженность перед банками, говорит ее представитель, а средняя ставка по ним «существенно меньше 20%». Задолженность перед «Русским стандартом», по его словам, – 450 млн руб. Задолженность существенно меньше указанной в отетности, говорит представитель «Русского стандарта», но размен не называет. Долг не просрочен и обслуживается, подчеркивает он.

Сложно сказать, как эта ситуация отразится на рынке МФО, – такое происходит впервые, говорит вице-президент отраслевой СРО НАУМИР Елена Стратьева, сетуя на отсутствие инструментов поддержки: «У банков есть межбанк, рефинансирование, а у МФО таких инструментов нет». Технический дефолт «Домашних денег» может негативно сказаться на настроениях инвесторов, говорит гендиректор «Мигкредита» Олег Гришин. Гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко объясняет произошедшее банковским кризисом: банки не готовы открывать или пролонгировать кредитные линии.