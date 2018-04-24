Облигации одной из крупнейших микрофинансовых компаний подорожали на четверть

«Домашние деньги» выплатила купонный доход инвесторам из собственных средств, заявил представитель компании Максим Стулов / Ведомости

Облигации микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» на 1,25 млрд руб. во вторник к 18.00 мск выросли на 26,5% до 81% от номинала. В феврале-марте эти бумаги торговались на уровне 40-45% от номинала. Правда, сегодня котировки росли на небольших оборотах – всего 2,2 млн руб.

Инвесторы опасались, что компания не сможет исполнить оферту по бондам, ближайшая из которых – в четверг. В обращении находятся два выпуска облигаций компании: 1,25 млрд руб. с погашением в 2022 г. и на 1 млрд с погашением в октябре 2018 г. Номинал бумаг второго выпуска – 2 млн руб., и их ликвидность минимальна. Во вторник сделок с ними не было, котировки остаются на уровне 50% от номинала.

Во вторник МФК выплатила купоны по обоим выпускам на 139,2 млн руб. (56,1 млн по первому и по 83,1 млн по второму), что в глазах части инвесторов повысило шансы на исполнение оферты. Инвесторы ожидали, что компания может не выплатить купон по бумагам и допустить технический дефолт, объясняет портфельный управляющий ИК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко: «Домашние деньги» их ожидания не оправдала – отсюда и рост котировок. «Как правило, если компания настроена на реструктуризацию, то купон она не платит. Выплата купонного дохода МФО значительно повышает шансы на прохождение оферты: вероятно, компании удалось заменить облигационный займ кредитом», – говорит он

«Домашние деньги» выплатила купонный доход инвесторам из собственных средств, заявил представитель компании. «Выплата купонного дохода 24 апреля для нас носит регулярный характер, ближайшая оферта 26 апреля, и мы не ожидаем никаких сложностей в исполнении обязательств», – добавил он.

Тот факт, что «Домашние деньги» выплатила купон за два дня до оферты, – это, безусловно, некоторый позитивный знак для инвесторов, говорит аналитик АКРА Михаил Доронкин: однако это не гарантирует успешного прохождения оферты компанией.

«Не исключено, что «Домашние деньги» общается с крупнейшими держателями облигаций и заранее понимает, какая часть выпуска может быть предъявлена к погашению, и в соответствии с этим выстраивает стратегию по аккумулированию ликвидности, в том числе за счет новых заимствований с рынка», – допускает эксперт.

«Домашние деньги» намерена привлечь средства у некоего физического лица – одобрение договора займа с ним значится в повестке совета директоров, сообщила компания. Согласно ее уставу, одобрения совета директоров требуют займы от $300 000 (18,5 млн руб. по текущему курсу). Представитель компании не стал раскрывать сумму и цели, на которые компания берет этот займ.