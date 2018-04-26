Пенсионным фондам, страховым и микрофинансовым компаниям придется раскрыть владельцев

Денис Абрамов / Ведомости

Центробанк потребует от участников финансового рынка раскрывать своих реальных владельцев, как это много лет делают банки. Правила раскрытия этой информации описаны в положении регулятора (№ 622-П). Назвать владельцев надо будет до 2 июля. Сделать это надо будет банкам, не работающим с деньгами населения, пенсионным фондам (НПФ), страховым компаниям, микрофинансовым организациям, управляющим компаниям, следует из документа.

НПФ должны будут раскрыть структуру собственности, состав акционеров и их взаимосвязь на сайте ЦБ. Сейчас это делают только три фонда: «Традиция», «Пенсионный выбор», «Внииэф-гарант», следует из данных на сайте регулятора. Всего там сейчас размещена информация о структуре собственности 714 финансовых организаций.

Страховщики, микрофинансовые и управляющие компании будут раскрывать структуру собственности только на своих сайтах, следует из положения ЦБ.

После любых изменений в структуре собственности финансовая организация обязана об этом уведомить ЦБ в течение десяти рабочих дней.

Банки уже давно раскрывают информацию о структуре своей собственности и зачастую бенефициаров, в отличие от некредитных организаций: последние исторически скрывали такие сведения или публиковали формальную структуру акционеров, говорит управляющий директор НРА Павел Самиев. «Боюсь, что даже обязательное представление такой информации не даст раскрытия всей структуры собственности, потому будут скрывать реальных собственников», – полагает он.

Документ регулятора ориентирован прежде всего на повышение прозрачности не входящих в систему страхования вкладов банков и всех небанковских кредитных институтов, а также НПФ и страховщиков, разъясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, это положение ЦБ повысит прозрачность всего российского финансового рынка. «Частично требования к раскрытию уже были сформулированы в 281-ФЗ, однако на практике подавляющее большинство финансовых организаций не размещали на своем сайте информацию о фактических конечных бенефициарах», – говорит он. За исключением банков из системы страхования вкладов, зачастую определить собственника той или иной финансовой организации было проблематично, в лучшем случае можно было найти владельца первого уровня, добавляет Уклеин.

ЦБ освободил от обязанности раскрывать структуру собственности небанковские кредитные организации, которые занимаются переводом средств без открытия счетов и связанных с ними иных банковских операций. Такие компании могут раскрывать информацию о своих собственниках в ограниченном составе, говорится в документе.

Ряд некредитных финансовых организаций уже раскрыли структуру собственности и уведомили об этом регулятора, сообщила пресс-служба ЦБ, добавив, что у компаний еще достаточно времени на выполнение требований. «В случае выявления нарушений Банк России будет выдавать предписания о необходимости их устранения», – отметила пресс-служба.