Финансы / Банки

«Интеркоммерц» собирается банкротить крупнейшую микрофинансовую организацию

«Домашние деньги» допустили дефолт по бондам и не по графику обслуживают кредит на 2,7 млрд рублей
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Банк «Интеркоммерц», находящийся под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ), собирается подать в Арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве МФК «Домашние деньги». Об этом говорится в уведомлении на портале «Федресурс».

МФК должна «Интеркоммерцу» 2,7 млрд руб. по кредиту. Кредит был реструктурирован, рассказывал представитель АСВ, и должен быть погашен в декабре 2019 г., однако с апреля 2017 г. МФК перестала соблюдать график платежей.

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Комментарии  ()
meleshko.konstantin
16:02 07.08.2018
Все МФО , работающие с розницей ( а других и нет) - изначально гиперрискованные компании - уровня МММ ( хотя и несколько другие по схеме работы ).
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