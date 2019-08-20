Финансы

Новости

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России (АБР) предлагает блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, рассказал «Коммерсанту» вице-президент организации Алексей Войлуков. АБР планирует обсудить соответствующие поправки в законодательство на заседании комитета по информбезопасности 27 августа.

Предложенные поправки предусматривают возможность блокировки на два дня средств на карте клиента-получателя до подтверждения отправителем легитимности трансакции. Если отправитель денег обратился в полицию, то блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок предлагается блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Изначально предлагалось блокировать только сумму спорной трансакции, но на заседании 27 августа будут обсуждать идею блокировки карты в целом.

Сейчас блокировать средства возможно только в момент списания из банка отправителя, отметил Войлуков. Однако клиент часто узнает о хищении постфактум, и у банка-отправителя уже нет юридических оснований для возврата средств.

В 2018 г. мошенники украли с карт россиян 1,3 млрд руб. Это на 44% больше, чем годом ранее. Увеличение количества украденных денег произошло впервые за три года, однако ЦБ это связывает не столько с ростом краж, сколько с их лучшим учетом.