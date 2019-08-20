Новости
Финансы
Новости

В работе Альфа-банка произошел сбой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Клиенты Альфа-банка пожаловались на проблемы с оплатой по картам утром 20 августа. Банк ответил одному из пользователей в Twitter, что не проходит часть переводов на карту и сейчас он исправляет эту ситуацию.

Сбой затронул клиентов банка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске и других городах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector,

Сбой операций с картами продолжался около 5 минут, рассказали РБК в пресс-службе Альфа-банка. На данный момент все операции доступны, уточнили в кредитной организации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Недвижимость
Новости

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на рынке недвижимости Москвы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейшая сделка на рынке недвижимости Москвы за всю историю рынка сорвалась. «Группы Тинькофф» (TCS Group Holding) передумала переносить штаб-квартиру в бизнес-центр «Акватория», говорится в материалах банка. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в ходе телеконференции не назвал причины срыва сделки, заявив, что с данным проектом «просто не сложилось». По его словам, группа сейчас изучает другие варианты размещения головного офиса: «Это не исключает, что мы будем жить в двух местах, и на Водном стадионе, где мы сейчас находимся, и параллельно в другом офисе, то есть у нас будет две штаб-квартиры, но желательно быть в одном месте, пока конкретики нет, мы прорабатываем разные варианты».

В начале лета стало известно, что TCS Group Holding договорилась с компанией Wainbridge об аренде офисной части многофункционального комплекса «Акватория», который строится на Ленинградском шоссе. Его должны ввести в эксплуатацию в конце 2022 г. Общая площадь комплекса составляет 150 000 кв.м, офисы займут около 75 000 кв.м. Два источника «Ведомостей» сообщали о том, что TCS Group Holding планирует арендовать около 68 000 кв.м. Срок договора аренды может составить 10 лет с возможностью пролонгации. Весной 2019 г. консультанты, работавшие с группой, рассказывали «Ведомостям» о том, что «Тинькофф» интересовался площадями в этом бизнес-центре, только речь шла о покупке, а не об аренде.

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

У фигуранта дела о массовых беспорядках прошел обыск

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У участника акции протеста 27 июля Виктора Кириленко прошел обыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках, передает «ОВД-инфо» со ссылкой на координатора проекта Аллу Фролову. Кириленко проходит по делу в статусе свидетеля, его везут в Следственный комитет России (СКР).

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» отчитался о 1373 задержанных. 30 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали. Большинство отказов получили независимые кандидаты, среди которых оказались сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Русакова, Илья Яшин, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков. Летом в столице прошло несколько несогласованных акций в поддержку этих кандидатов.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Роснефть» сообщила о сокращении добычи из-за ограничений «Транснефти»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Роснефть» сократила добычу нефти на 1,7 млн т из-за ограничения ее приема «Транснефтью» с 1 мая по 15 июля 2019 г., говорится в сообщении компании. На объеме добычи также негативно сказалось исполнение квот в рамках соглашения ОПЕК+. Всего за II квартал «Роснефть» снизила добычу углеводородов на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом в годовом выражении добыча углеводородов во II квартале выросла на 0,1% до 5,71 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а за первое полугодие увеличилась на 1,8% до 5,81 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В мае «Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 000 т, писал Reuters со ссылкой на источники. Это произошло на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба».

В июле «Роснефть» заявила, что вынуждена снизить добычу «Юганскнефтегаза» из-за сокращения приема сырья «Транснефтью» после загрязнения трубопровода «Дружба». По словам представителя «Транснефти», прием нефти «Юганскнефтегаза» был уменьшен на 0,5% его годовой добычи (около 350 000 т) и такой объем легко компенсируется до конца года. В компании отметили, что в системе магистральных трубопроводов скопилось 3,5 млн т нефти, сданной «Роснефтью» без пункта назначения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сумма ущерба в деле о хищении средств из банка «Югра» выросла с 7,5 млрд до 200 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.

Сумма ущерба изменилась, когда было предъявлено обвинение Черновой. Ее задержали 14 июня и на следующий день арестовали. По версии следствия, Чернова выдавала заведомо невозвратные кредиты.

Хотин был задержан в апреле и отправлен под домашний арест. Тогда ему, а также экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления кредитной организации Дмитрию Шиляеву предъявили обвинение в хищении 7,5 млрд руб. у банка.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. На тот момент банк по величине вкладов занимал 15-е место в российской банковской системе. С момента ввода временной администрации дыра в «Югре» переоценивалась несколько раз, последняя цифра составила 160 млрд руб. Выплаты АСВ вкладчикам превысили 170 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ассоциация банков России (АБР) предлагает блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, рассказал «Коммерсанту» вице-президент организации Алексей Войлуков. АБР планирует обсудить соответствующие поправки в законодательство на заседании комитета по информбезопасности 27 августа.

Предложенные поправки предусматривают возможность блокировки на два дня средств на карте клиента-получателя до подтверждения отправителем легитимности трансакции. Если отправитель денег обратился в полицию, то блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок предлагается блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Изначально предлагалось блокировать только сумму спорной трансакции, но на заседании 27 августа будут обсуждать идею блокировки карты в целом.

Сейчас блокировать средства возможно только в момент списания из банка отправителя, отметил Войлуков. Однако клиент часто узнает о хищении постфактум, и у банка-отправителя уже нет юридических оснований для возврата средств.

В 2018 г. мошенники украли с карт россиян 1,3 млрд руб. Это на 44% больше, чем годом ранее. Увеличение количества украденных денег произошло впервые за три года, однако ЦБ это связывает не столько с ростом краж, сколько с их лучшим учетом.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Суд отклонил иск о блокировке приложения iHerb в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Засвияжский районный суд Ульяновска отклонил иск местного прокурора, требовавшего заблокировать приложение маркетплейса iHerb в Google Play и App Store. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда, отмечая, что мотивировочная часть пока не обнародована.

Аргументы, касающиеся приложения iHerb, были услышаны и приняты судом, подтвердил Роман Зайцев, партнер московского офиса юридической фирмы Dentons, представляющей интересы маркетплейса. Получить комментарий у прокуратуры Засвияжского района «Коммерсанту» не удалось.

Это повторное рассмотрение иска. В феврале этого года Засвияжский суд Ульяновска принял обратное решение, обязав iHerb удалить приложение из AppStore и Google Play в России.

Иски инициировал исполнительный директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он купил десятки БАДов на сайте и после заказанной им экспертизы заявил, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Как частное лицо он обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, члену комитета по охране здоровья. Тот пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, а ведомство поручило ульяновским прокурорам провести проверку. В результате кроме дела о блокировке приложения суд стал рассматривать дело о закрытии сайта iHerb. Процесс по этому иску продолжается.

Американский маркетплейс iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. По данным Mediascope на конец 2018 г., аудитория в России составляла 1,7 млн человек в месяц. Приложение, по данным Google Play, было скачано более 5 млн раз.

Технологии
Новости

FT: Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и фильмов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple потратила более $6 млрд на производство оригинальных шоу и фильмов в преддверии запуска своего стримингового сервиса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как напоминает FT, компания в 2017 г. наняла двух человек из Sony Pictures Television – Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга, которые возглавили отдел видеоконтента. На первый год, рассказали собеседники газеты, им выделили $1 млрд, но бюджет расширился и в настоящее время в общей сложности достиг значения в $6 млрд.

В частности, пишет FT, Apple потратила сотни миллионов долларов на так называемое «Утреннее шоу», в котором участвуют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. По словам источников издания, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод Game of Thrones, цена которого в последнем сезоне достигала отметки в $15 млн.

О планах запустить свой стриминговый сервис Apple объявила во время презентации в марте этого года. Помимо «Утреннего шоу» компания тогда анонсировала, в частности, новые эпизоды сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга, детское шоу от создателей «Улицы Сезам», музыкальный сериал, продюсер которого – Джей Джей Абрамс, а также шоу от Опры Уинфри.

Политика
Новости

В Риге выбрали нового мэра

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым мэром Риги стал представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров, сообщает местное издание Delfi.

Его кандидатура была утверждена во время голосования городского парламента. За него отдали голоса 35 из присутствовавших 48 депутатов. За соперника Бурова – представителя партии «Для развития Латвии» Виестурса Зепса – проголосовали 12 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным.

Перед голосованием депутаты более пяти часов задавали кандидатам вопросы: Бурову – пять часов, а Зепсу – всего 15 минут, пишет Delfi. Еще полтора часа продлились дебаты, в ходе которых Буров пообещал, что не будет «клоном [предыдущего мэра Риги Нила] Ушакова».

Нил Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 г. и был отстранен от должности в апреле 2019 г. из-за подозрений в коррупции. Он обвинения отвергал. В мае Ушаков был избран депутатом Европарламента.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: фудмолл «Депо» ищет в Москве место под аналогичный проект

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фудмолл «Депо» ищет помещение в Москве под аналогичный проект. Об этом «Коммерсанту» сообщил один из консультантов на рынке недвижимости.

По словам источника на ресторанном рынке, речь идет о 10 000–12 000 кв. м в здании на Шлюзовой набережной вблизи ресторана Paulaner. О том, что под новый проект «Депо» ищут новую площадку, знает и основатель фудхолла StrEat Максим Попов. Площадка на Шлюзовой набережной – единственная территория в районе Павелецкой, которая подходит под формат фудмолла, говорит он.

Развитием «Депо» занимается ресторатор Алексей Васильчук, владелец сети «Чайхона № 1». Основной собственник – группа «Сигма инвест», контролируемая «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева. Открытием фудмолла на Павелецкой «Сигма инвест» будет заниматься также совместно с Алексеем Васильчуком, отметил источник «Коммерсанта», добавив, что инвестиции ресторатора минимальны.

Пресс-служба «Депо» не ответила на запрос. Связаться с представителями «Киевской площади» и Васильчуком «Коммерсанту» не удалось.

Бизнес
Новости

Член семьи Ротшильдов стал владельцем аэропорта в Кишиневе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым владельцем компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, стал член семьи Ротшильдов – Натаниэль Ротшильд. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Пресс-служба Avia Invest сообщила, что 95% ее акций купила 19 августа инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd Ротшильда, передает ТАСС. Аэропортом интересовались российские профильные холдинги, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух холдингов. Профильных холдинга в России три: «Базовый элемент» Олега Дерипаски, «Ренова» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко.

Концесионное соглашение с Avia Invest было заключено в 2013 г. Парламентская комиссия, анализирующая организацию и проведение приватизации в Молдавии, утверждает, что соглашение было заключено с нарушениями. Она потребовала инициировать уголовные расследования в отношении «некоторых чиновников», которые подготовили и подписали соглашение, пишет местный телеканал Tv8.

Политика
Новости

Вице-президент США связал успех переговоров с Китаем с соблюдением законов Гонконга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шансы на заключение торговой сделки с Китаем уменьшатся, если будет нарушено законодательство Гонконга, передает CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса. «Мы не хотим, чтобы рынки Китая пострадали. Фактически мы хотим, чтобы они процветали», – сказал Пенс во время выступления на мероприятии экономического клуба Детройта (штат Мичиган).

«Чтобы США заключили сделку с Китаем, Пекин должен выполнить свои обязательства, начиная с обязательства Китая уважать целостность законов Гонконга посредством китайско-британской совместной декларации от 1984 г.», – пояснил Пенс. «Как сказал вчера президент, нам было бы намного сложнее заключить сделку, если в Гонконге произойдет какое-нибудь насилие», – добавил он.

В воскресенье, 18 августа, Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси заявил, что насилие в отношении протестующих в Гонконге негативно повлияет на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Протесты в Гонконге происходят уже более двух месяцев. Изначально протестующие требовали от местных властей отказаться от поправок к закону об экстрадиции. После изменения законодательства гонконгские власти получили бы право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. Из-за протестов рассмотрение этих поправок отложили, однако демонстрации продолжились. Требования протестующих изменились, теперь они просят наказать полицейских, применяющих насилие по отношению к участникам протестов, а также отставки властей.

Сотни тысяч протестующих на улицах Гонконга. Фотографии

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow