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РБК узнал о разработке Сбербанком собственной умной колонки

Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, рассказали РБК три источника, близкие к банку. По словам одного из них, работа по проекту носит непубличный характер. Официальная презентация нового устройства состоится не ранее 2020 г., отметил источник. Сбербанк официально не комментирует данную информацию. Один из источников издания сообщил, что создаваемая колонка будет работать на основе голосового помощника Центра речевых технологий (ЦРТ), разрабатывающего системы распознавания лиц и голосов. Представитель ЦРТ отказался предоставить комментарий.

В начале февраля директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк. Об этом он сообщал в Facebook. В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ЦРТ разрабатывает голосового ассистента под рабочим названием «Варвара». В будущем компания собирается его монетизировать по лицензионной модели, отмечали источники газеты.

В начале августа Сбербанк разместил несколько вакансий для направления SberDevices, которые, по мнению РБК, указывают на то, что речь идет именно о разработке умной колонки. «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов», – приводит издание описание одной вакансий.

Центр речевых технологий был учрежден в 1990 г. В апреле Сбербанк объявил о покупке 51% акций центра у Газпромбанка. В результате сделки, закрытой 5 августа, долю в ЦРТ также получил венчурный фонд Digital Horizon.

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