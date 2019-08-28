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Газпромбанк передал государству долю в попавшем под санкции «Еврофинанс Моснарбанке»

Газпромбанк полностью завершил передачу Росимуществу доли в капитале «Еврофинанс Моснарбанка», попавшего под санкции США. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Газпромбанку принадлежит 25% плюс одна акция в «Еврофинанс Моснарбанке». В апреле ВТБ объявил, что передал Росимуществу свою 7,99%-ую долю в этом банке.

В марте США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка». Причиной стала его связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая также находится под американскими санкциями. Вслед за введением ограничительных мер Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, из-за чего произошла блокировка карт.

«Еврофинанс Моснарбанк» был образован в 2003 г. в результате присоединения Моснарбанка к «Еврофинансу». В 2009 г. Россия и Венесуэла, чьим президентом тогда был Уго Чавес, договорились о финансировании совместных проектов на базе «Еврофинанс Моснарбанка». Соглашение об этом подписали министр финансов Венесуэлы Хорхе Джордане и Игорь Сечин, который тогда занимал пост вице-премьера России.

Основной акционер «Еврофинанс Моснарбанка» с долей 49,99% – Венесуэльский национальный фонд развития (Fondo De Desarrollo Nacional Fonden SA., FONDEN). ВТБ и Газпромбанк напрямую и косвенно контролировали по 25% акций.