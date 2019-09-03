Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила лицензию ЦБ
Центральный банк 3 сентября выдал управляющей компании «Тинькофф капитал» лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, говорится в материалах регулятора.
О том, что «Тинькофф банк» готовится запустить собственную УК, предправления банка Оливер Хьюз рассказал в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Компания должна начать работу в IV квартале этого года и в течение года рассчитывает привлечь около 100 000 клиентов.
На первом этапе «Тинькофф капитал» предложит паи собственных биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), рассказывал «Ведомостям» его представитель. Порог входа составит 50 руб. УК также планирует предлагать услуги по индивидуальному управлению активами. Обслуживать клиентов компания будет дистанционно: купить и продать БПИФы, получить клиентскую поддержку можно будет только через мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» или личный кабинет на сайте Tinkoff.ru.