Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила лицензию ЦБ

Политика

Новости

Иркутскую чиновницу отстранили от работы за оскорбление жертв наводнения

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения местных жителей, отстранена от работы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отвечая на вопрос, доложены ли Владимиру Путину подробности инцидента.

В соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне и описывает приезд Путина в Иркутскую область. «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорится на записи.

В подписи к ролику отмечается, что эти слова произносит руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Сама чиновница заявила агентству, что запись является фальсификацией. Губернатор региона организовал служебное расследование и передал запись на экспертизу.

Реакция губернатора последовала после того, как об инциденте 2 сентября рассказали жители Тулуна Путину. Они спросили его, планирует ли чиновница извиниться за высказывания. Путин отметил, что не знал о записи и попросит губернатора Сергея Левченко выяснить все обстоятельства. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», – сказал Путин. Запись встречи с ним опубликовал в Instagram блогер Артем Павлечко.

В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин дважды посещал пострадавшие районы – в июле и начале сентября.