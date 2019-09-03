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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка. Он прибыл в регион через сутки после того, как президент Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за то, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения реструктурировать кредиты.

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос», – подчеркнул Путин.

Как отмечает пресс-служба Сбербанка, Греф провел встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и пообещал оказать региону помощь – рекструктурировать кредиты местным жителям и организовать поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», – заявил Греф.

Кроме того, он пообещал, что Сбербанк за счет собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы.