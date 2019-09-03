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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка. Он прибыл в регион через сутки после того, как президент Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за то, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения реструктурировать кредиты.

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос», – подчеркнул Путин.

Как отмечает пресс-служба Сбербанка, Греф провел встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и пообещал оказать региону помощь – рекструктурировать кредиты местным жителям и организовать поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», – заявил Греф.

Кроме того, он пообещал, что Сбербанк за счет собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы.

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Политика
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В Москве задержали лидера Либертарианской партии Бойко и активиста Марка Гальперина

Ведомости
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В Москве задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Михаил Бирюков. Кроме того, задержан активист Марк Гальперин, рассказал «ОВД-инфо» юрист Николай Зборошенко.

Бойко доставили в ОВД города Троицка. На него составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь о несогласованной акции 31 августа, рассказал Бойко «МБХ медиа».

Гальперина задержали на выходе из дома. Полицейские заявили, что ему вменяют участие в акции 31 августа. Его доставили в ОВД «Замоскворечье».

Накануне полицейские задержали соратников Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. Позже их отпустили из отделения полиции после составления протокола по ст. 20.2 КоАП за участие в акции 31 августа.

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Мосгорсуд сократил Яшину срок ареста на 50 минут

Ведомости
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Мосгорсуд сократил политику Илье Яшину срок ареста на 50 минут, сообщил он на своей странице в Twitter. «Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и сократил мне срок ареста на 50 минут (не шучу). Торжество правосудия прям», – написал Яшин.

На прошлой неделе, 29 августа, Яшин получил пятый административный арест подряд. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 3 августа. Яшин находится под стражей с 29 июля. На свободу он должен выйти 7 сентября.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.

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Финансы
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Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила лицензию ЦБ

Ведомости
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Центральный банк 3 сентября выдал управляющей компании «Тинькофф капитал» лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, говорится в материалах регулятора.

О том, что «Тинькофф банк» готовится запустить собственную УК, предправления банка Оливер Хьюз рассказал в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Компания должна начать работу в IV квартале этого года и в течение года рассчитывает привлечь около 100 000 клиентов.

На первом этапе «Тинькофф капитал» предложит паи собственных биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), рассказывал «Ведомостям» его представитель. Порог входа составит 50 руб. УК также планирует предлагать услуги по индивидуальному управлению активами. Обслуживать клиентов компания будет дистанционно: купить и продать БПИФы, получить клиентскую поддержку можно будет только через мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» или личный кабинет на сайте Tinkoff.ru.

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Бизнес
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

Ведомости
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Котировки «Сургутнефтегаза» растут более чем на 20%, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).

В понедельник акции компании обновили максимум с мая 2017 г. Такая реакция рынка связана с информацией о регистрации «Сургутнефтегазом» дочернего ООО «Рион», которое будет заниматься вложением и управлением ценными бумагами, говорили опрошенные «Ведомостями» трейдеры. Уставный капитал компании – 10 млн руб. Аналитик БКС Кирилл Таченников указывал, что дочернее предприятие может начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги. Однако другой трейдер назвал это маловероятным. По его словам, предприятие создано для общехозяйственной деятельности.

«Сургутнефтегаз» – одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль предприятия увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 г. на депозитах «Сургутнефтегаза» размеcтили почти 3 трлн руб., что на 3,4% меньше по сравнению с показателями конца прошлого года. За этот же период компания впервые за три года получила 15,54 млрд руб. убытков. Это произошло из-за отрицательного результата по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.

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Политика
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Суд арестовал высланного из Белоруссии фигуранта дела о беспорядках 27 июля

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции протеста 27 июля, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Чирцов был задержан в Минске местной милицией, потому что Россия объявила его в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну. Спустя сутки после прилета в Москву его задержали.

Кроме Чирцова по делу о массовых беспорядках арестованы Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Эдуард Малышевский. Тверской суд Москвы 3 сентября вынес первое решение по этому делу, отправив Подкопаева на три года в колонию общего режима. При этом Следственный комитет в этот же день прекратил уголовное преследование и отменил меры пресечения в отношении еще четверых фигурантов – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. Ведомство также попросило суд перевести под домашний арест Егора Жукова и Фомина.

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Политика
Новости

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Ведомости
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Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее ходатайство направлено в суд.

Расследование указанного уголовного дела продолжается, следствием устанавливается роль каждого фигуранта в произошедших событиях, добавляется в материале.

Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли.

Фомин также участвовал в акции 27 июля. Он был в розыске, но добровольно явился 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Как сообщал СК, Фомин на несогласованной акции взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Фомина обвинили в участии в массовых беспорядках и арестовали 9 августа на два месяца. Он вину в инкриминируемом преступлении не признает, но перед явкой в полицию Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.

Ранее СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Технологии
Новости

Veon будет покупать активы и технологии вне телекома

Ведомости
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Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.

Veon интересуют активы и технологии с привлечением больших данных и искусственного интеллекта. Компания планирует работать по трем направлениям – «Будущие активы», «Новые сервисы» и «Связь». Первое направление открывает для холдинга возможности роста в смежных областях, говорится в сообщении.

В июле Veon объявила о создании нового дивизиона Veon Ventures, который займется развитием цифровых продуктов вне телекоммуникационной сферы.

47,9% акций холдинга Veon принадлежит LetterOne миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Михаила Кузьмичева. Еще 19,7% у норвежской Telenor, 8,3% принадлежит голландской Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. 24,1% акций находятся в свободном обращении. C 2020 г. Veon планирует направлять на дивиденды 50% от свободного денежного потока.

Политика
Новости

Член СПЧ назвал «жестковатым, но заслуженным» приговор блогеру Синице

Ведомости
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Член Совета по правам человека Николай Сванидзе заявил, что не имеет возражений по поводу приговора суда блогеру Владиславу Синице, передает «Интерфакс».

«На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно», – заявил Сванидзе. По его словам, любые призывы к расправе над детьми «ни в какие ворота не лезут», поэтому наказание является заслуженным.

«Как угодно можно относиться к власти, к чему угодно, но семьи нужно всегда оставлять в покое», – добавил Сванидзе. Он подчеркнул, что блогеру придется нести ответственность за свои слова.

Пресненский суд Москвы ранее признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Синица отрицает вину и намерен обжаловать приговор. Синица объяснил, что его твит был продиктован возмущением действиями силовиков, которые участвовали в разгоне акций протеста в Москве. И у него не было намерения призывать к насилию. Мать Владислава Вера Синица заявила «Открытым медиа», что считает это дело политическим.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости
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Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа». Он приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Следственный комитет задержал Синицу 4 августа. По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. Сейчас такой записи в аккаунте Стеклова нет. Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы. Именно о таком приговоре просил прокурор.

Синица отрицает вину, хотя и признает, что публиковал записи в микроблоге. Синица объяснил, что его «грубый и неэтичный» твит был продиктован возмущением действиями силовиков, которые участвовали в разгоне акций протеста в Москве.

Политика
Новости

Московские коммунисты могут поддержать «Умное голосование» Навального

Ведомости
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Московское отделение КПРФ планирует поддержать «Умное голосование» политика Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на депутата Госдумы, первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.

По его словам, инициатива Навального «абсолютно правильная». Однако руководство партии воздержится от каких-либо заявлений на эту тему, связано это с тем, что внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова – Леонид Зюганов – выдвигается в Мосгордуму, говорит источник «Дождя»: «Как вы себе это представляете, что Зюганов выступит против призывов поддержать его внука? В «Умном голосовании» ставка в 21-м округе делается на депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова. Его дед, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, неоднократно высказывался с критикой Навального, усматривая в нем «оранжевую угрозу». Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в союз с Навальным они не вступали, но и отказываться от его поддержки не будут.

Предложенное Навальным «Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти. Всего там 45 человек, из которых 35 – из КПРФ, писали «Открытые медиа». Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. C середины июня в Москве проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

Политика
Новости

Иркутскую чиновницу отстранили от работы за оскорбление жертв наводнения

Ведомости
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Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения местных жителей, отстранена от работы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отвечая на вопрос, доложены ли Владимиру Путину подробности инцидента.

В соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне и описывает приезд Путина в Иркутскую область. «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорится на записи.

В подписи к ролику отмечается, что эти слова произносит руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Сама чиновница заявила агентству, что запись является фальсификацией. Губернатор региона организовал служебное расследование и передал запись на экспертизу.

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Я, Блоггер Всея Руси @artpavl555 Задал Путину вопрос: Отправится ли в отставку и будет приносить извинения - Начальник пресслужбы губернатора Левченко - Ирина Алашкевич, которая назвала людей, пострадавших от наводнения в Тулуне "БЫДЛОМ И БИЧЕВНЁЙ"... Путин ответил, "Первый раз об этом слышу", Мутко сказал что Алашкевич отстранена. Так же, я задал Путину вопрос, - почему губернатор Левченко до сих пор не осужден и отправлен в отставку, за участие в незаконной охоте на медведя, и привлечение малолетнего ребенка к жестокому убийству кабана, который беспомощно был заперт в клетке? Мне грустно, что я потратил столько сил и времени, дабы доказать незаконность Этой "Царской охоты" Теперь я вижу, что Левченко удалось избежать правосудия, Справедливость не восторжествовала и никому нет до этого дела. #Путин #тулун #быдло #бичевня

Публикация от Артём Павлечко (@artpavl555)

Реакция губернатора последовала после того, как об инциденте 2 сентября рассказали жители Тулуна Путину. Они спросили его, планирует ли чиновница извиниться за высказывания. Путин отметил, что не знал о записи и попросит губернатора Сергея Левченко выяснить все обстоятельства. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», – сказал Путин. Запись встречи с ним опубликовал в Instagram блогер Артем Павлечко.

В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин дважды посещал пострадавшие районы – в июле и начале сентября.

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