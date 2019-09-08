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Вандал повредил статую быка рядом с Уолл-стрит

Ведомости
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Житель Далласа Тевон Варлак повредил в субботу бронзовую статую «Атакующий бык», расположенную на Манхэттене, в двух кварталах от Уолл-стрит, сообщил телеканал CBS New York. Мужчина нанес быку несколько ударов струнным инструментом банджо (напоминает гитару). Судя по кадрам CBS, у статуи поврежден правый рог.

Варлак задержан полицией, ему грозит обвинение в вандализме.

«Атакующий бык» – один из самых популярных символов Нью-Йорка и Уолл-стрит. Он установлен в 1989 г. скульптором Артуро ди Модика. Вес скульптуры – 3,2 т.

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На выборах в Забайкалье лидирует назначенный Путиным врио главы региона

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах губернатора региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр ЦИК. По итогам обработки 1,94% протоколов он набирает 84,6% голосов.

Осипов участвует на выборах как самовыдвиженец. Остальные кандидаты существенно от него отстают. Елена Краузе, выдвинувшаяся от «Партии пенсионеров», набирает 5,07%, Яна Шпак от «Партии Роста» — 3,71%, Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» — 2,53%.

В октябре 2018 г. губернатора Забайкальского края Наталья Жданова объявила, что покидает свой пост. Президент России Владимир Путин назначил на ее место — на должность врио главы региона — Осипова.

Ранее ЦИК начал обнародовать данные выборов губернатора Сахалинской области. По итогам обработки 42,51% протоколов на них также лидирует кандидат от власти — врио главы региона Валерий Лимаренко, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

8 сентября — единый день голосования. В 16 региона проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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На головном предприятии «Роскосмоса» задержали 14 вандалов

Ведомости
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») задержала 7 сентября 14 человек, планировавших проникнуть на территорию предприятия, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». Сперва были задержаны два человека, потом еще 12. Все задержанные переданы полиции.

В сообщении «Роскосмоса» сказано, что, по предварительным данным, задержанные планировали сфотографировать территорию центра, чтобы после выложить снимки в интернет. Далее, как установило следствие, еще одна группа из 50 человек планировала в ночь на 8 сентбяря проникнуть на территорию НИЦ для «проведения вандальных действий по отношению к оборудованию».

НИЦ РКП расположен в городе Пересвет Московской области. Это головной испытательный центр «Роскосмоса». Там проводятся испытания жидкостных ракетных двигателей, топлива, космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, а также исследуются проблемы старта ракет-носителей и стартовых сооружений.

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На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. На втором месте Алексей Корниенко от КПРФ (12,19%), на третьем – Дмитрий Флеер от ЛДПР (12,11%). У кандидата от партии «Коммунисты России» Дмитрия Зенкина 3,55%. У Дмитрия Кочергина от «Коммунистической партии социальной справедливости» – 1,45%.

С 2015 г. должность губернатора Сахалина занимал Олег Кожемяко. В сентябре 2018 г. президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Приморского края. В декабре 2018 г. Кожемяко был избран губернатором региона.

В воскресенье, 8 сентября, выборы губернаторов проходят в 16 регионах России. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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В Ингушетии избрали нового главу республики

Ведомости
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Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова, который с июня 2019 г. является временно исполняющим обязанности руководителя региона, сообщает «РИА Новости». За Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата. На должность губернатора также претендовали руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев и председатель регионального отделения партии ЛДПР Магомед Зурабов.

В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, который перешел на работу в Минобороны. С 2004 по 2007 г. Калиматов возглавлял прокуратуру Ингушетии. После возглавил контрольный департамент правительства Самары. В декабре 2015 г. назначен руководителем Росприроднадзора по Самарской области.

В воскресенье, 8 сентября, выборы губернаторов проходят в 16 регионах России. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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Политика
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Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя

Ведомости
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В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. «Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование», – заявил чиновник. По его словам, сбой случился из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.

Утром архитектурный критик Григорий Ревзин на своей странице в Facebook пожаловался, что не может проголосовать удаленно. Информацию о сбое подтвердил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, в работе произошла «небольшая задержка, но уже все устранили». Представитель группы мониторинга Илья Массух заявил «МБХ-медиа», что случилась аппаратная ошибка в оборудовании одного из российских производителей и «все неучтенные голоса будут учтены». По данным источника «МБХ-медиа» в общественном штабе по наблюдению за выборами, в результате сбоя система не учла 1400 голосов, еще 6500 человек не смогли проголосовать.

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. Система электронного голосования работает в трех округах: № 1 (Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново). Ранее систему трижды тестировали хакеры, которые пытались ее взломать. Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов обещал заплатить за успешный взлом 2 млн руб.

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Политика
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В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

Ведомости
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МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полиции сообщили, что в результате нападения никто не пострадал. Об инциденте сообщило движение в защиту прав избирателей «Голос». По информации «Голоса», автобус обстреляли из огнестрельного оружия, у него пробиты колеса. Пострадавших нет.

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. В частности, в Туве проходят парламентские выборы.

Политика
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Путин проголосовал на выборах в Москве за не знакомого с ним кандидата

Ведомости
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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс». Это произошло на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук.

По словам Путина, он не знаком лично с кандидатом, за которого голосовал: «Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек». На вопрос, не хотелось бы ему, чтобы выборы были разнообразнее и с большим количеством кандидатов, Путин ответил отрицательно. «Важно не сколько, важно – какого качества. В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется», – уверен президент.

В округе № 37 (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), где голосует Путин, зарегистрировано три кандидата. Все они представители парламентской оппозиции: действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), победивший в этом округе на предыдущих выборах в 2014 г., Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. К участию в выборах в Мосгордуму по 45 одномандатным округам допущены 228 кандидатов. В июле и августе в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов. 10 августа на согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли около 60 000 человек.

Политика
Новости

Путин и Зеленский поговорили по телефону после обмена заключенными

Ведомости
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вечером в субботу, 7 сентября, провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Оба президента позитивно оценили обмен заключенными, который произошел накануне. По их мнению, этот шаг имеет «большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений».

Стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил в Донбассе, сообщает Кремль. В сообщении Кремля сказано, что Путин отметил необходимость продолжения подготовки к саммиту «нормандской четверки», «чтобы встреча в этом формате помогла выполнить имеющиеся договоренности, в частности минский комплекс мер». Президенты договорились о дальнейших контактах.

Это был третий разговор Путина и Зеленского по телефону. Президенты пока ни разу не встречались для полноценных переговоров.

7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по форумле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена в Кремле пообещали назвать позже. На Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов.

Политика
Новости

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Ведомости
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Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева. Об этом сообщила Толоконникова в своем Twitter. «Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», – рассказала Толоконникова.

Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.

«Толоконникова и еще 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах. Их доставили в ОВД Даниловского района Москвы. Я сейчас еду туда, чтобы выяснить все подробности произошедшего», – сообщила ТАСС адвокат задержанных Татьяна Молоканова.

В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту информацию.

Политика
Новости

СК начал проверку из-за найденных в штабе Навального бюллетеней

Ведомости
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Следственный комитет начал доследственную проверку из-за найденных в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге бюллетеней. В сообщении управления ведомства по Петербургу говорится, что десятки бюллетеней, обнаруженные в туалете штаба, предназначались для голосования на выборах губернатора.

В ведомстве уточнили, что проверка в штабе началась после соответствующего обращения в правоохранительные органы.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб Навального в Петербурге, расположенный на Вознесенском проспекте, днем 7 сентября. В туалете они нашли более 50 бюллетеней без подписей и печатей. По мнению активистов, их подбросили силовики. В штабе сообщили, что бумаги нашли при четвертом осмотре туалета. Заместитель начальника штаба Ольга Гусева подчеркнула, что только один бюллетень настоящий, а остальные – копии.

Силовики задержали 15 человек, находившихся в штабе, часть из них уже отпустили. Гусева рассказала, что у задержанных взяли на экспертизу слюну и отпечатки пальцев. Некоторым вменяется статья о самоуправстве (19.1 КоАП).

Политика
Новости

Додон рассказал, что договорился с Путиным о скидке на газ для Молдавии

Ведомости
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Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в своем Facebook, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о снижении цены поставок газа в республику. По его словам, в следующем году цены на газ для Молдавии могут быть дополнительно снижены.

Додон 7 сентября приехал с однодневным визитом в Москву, где встретился с российским президентом. Во встрече участвовал также вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий нефтяную отрасль, и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова, говорится на сайте Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что стороны обсуждали газ, но ничего не сказал о договоренностях. «Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Пескова, осталось на экспертном уровне согласовать заключительные нюансы.

Молдавия покупает газ у «Газпрома» по договору, который был подписан еще в 2008 г. Действие контракта завершается 31 декабря. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком и направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления Молдавии скидки на газ. В интервью ТАСС он пояснял, что предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, «оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить». В республике также обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину, говорил Додон.

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