Вандал повредил статую быка рядом с Уолл-стрит

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На выборах в Забайкалье лидирует назначенный Путиным врио главы региона

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах губернатора региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр ЦИК. По итогам обработки 1,94% протоколов он набирает 84,6% голосов.

Осипов участвует на выборах как самовыдвиженец. Остальные кандидаты существенно от него отстают. Елена Краузе, выдвинувшаяся от «Партии пенсионеров», набирает 5,07%, Яна Шпак от «Партии Роста» — 3,71%, Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» — 2,53%.

В октябре 2018 г. губернатора Забайкальского края Наталья Жданова объявила, что покидает свой пост. Президент России Владимир Путин назначил на ее место — на должность врио главы региона — Осипова.

Ранее ЦИК начал обнародовать данные выборов губернатора Сахалинской области. По итогам обработки 42,51% протоколов на них также лидирует кандидат от власти — врио главы региона Валерий Лимаренко, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

8 сентября — единый день голосования. В 16 региона проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.