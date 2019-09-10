Сбербанк разрешил пополнение с карт других банков через свое приложение
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция – пополнение карт Сбербанка с карт сторонних банков, говорится в сообщении Сбербанка. Комиссия за новую услугу составляет 1,2%, но не менее 30 руб. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не взимается. «Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная – карта Сбербанка», – отметили в пресс-службе банка.
Для осуществления перевода клиенту банка в мобильном приложении в меню «Карты» необходимо выбрать кнопку «Пополнить», а затем «С карты другого банка». После в появившемся окошке ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию паролем. Аналогично можно совершить операцию на сайте банка. В веб-версии мобильного приложения новая услуга пока недоступна.
Ранее, 6 сентября, Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». В «Сбермаркете» стоимость товаров не будет отличаться от цен в магазине, время доставки составит два часа. На данный момент сервис тестируется только в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart.