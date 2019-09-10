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Deutsche Bank заморозил деньги швейцарской компании из-за санкций против Вексельберга

Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала иск к американским структурам Deutsche Bank – Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas. Об этом свидетельствуют данные американских судов, обратил внимание Forbes.

Как поясняется в иске, причиной стало то, что Deutsche Bank заморозил деньги, предназначавшиеся Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ), доля в котором принадлежит «Ренове» бизнесмена Виктора Вексельберга. Бизнесмен, занимающий 11-е место в списке российских миллиардеров Forbes с состоянием $11,5 млрд, находится в санкционном списке США. ASMP – ключевой торговый и маркетинговый представитель КУМЗ, купленный заводом в 2017 г. Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты». В последней доля в 49,9% принадлежит «дочке» «Реновы» – ООО «Ренова-актив», а остальное – ООО «Инвенсил» Владимира Скорнякова и его сына Александра.

Речь в иске идет о сумме чуть более $212 000. Эти деньги в 2018 г. ASMP перевела КУМЗ со своего счета в швейцарском банке ING Geneva. Деньги поступили на счета в Deutsche Bank, однако дальше они никуда отправлены не были. ING Geneva обратилась в Deutsche Bank за разъяснениями, и тот, не приводя деталей, сообщил, что деньги заморожены из-за американских санкций против России. Точная причина замораживания была названа лишь в июне 2019 г.: в Deutsche Bank обратились уже юристы ASMP, и только тогда тот сообщил, что у КУМЗ открыт счет в Меткомбанке. Эта кредитная организация, как указал Deutsche Bank, более чем на 50% принадлежит Вексельбергу, находящемуся под санкциями.

ASMP и ING проинформировали Deutsche Bank, что на момент перевода денег Вексельбергу не принадлежала такая доля в банке. Вместо того чтобы разблокировать деньги, пожаловалась ASMP, банк предложил компании получить специальную лицензию, чтобы разморозить деньги.

После того как США ввели санкции против Вексельберга в апреле 2018 г., Меткомбанк перестал показывать его в списке акционеров. Когда кредитная организация раскрывала полную информацию в последний раз, Вексельбергу через ООО «Ренова» принадлежало 9,9%. Среди акционеров также были несколько топ-менеджеров «Реновы». В настоящее время раскрываются лишь владельцы 90,1% Меткомбанка.

Как указала ASMP в иске, действия Deutsche Bank привели к тому, что швейцарская компания нарушила договор с КУМЗ и понесла убытки, в частности, после пяти дней после отправки денег она должна выплачивать 0,5% от суммы ежедневно в случае просрочки. Кроме того, замораживание денег повлекло за собой ущерб для репутации ASMP на рынке, подчеркнула компания. Подразделение Deutsche Bank в США и представитель «Реновы» Андрей Шторх не ответили на запрос Forbes.