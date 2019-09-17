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Компания Ананьева обжаловала мировое соглашение Промсвязьбанка с двумя НПФ

Компания бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. обжаловала утверждение мирового соглашения банка с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по иску на 16,5 млрд руб. о выходе фондов из капитала ПСБ перед санацией, передает ТАСС со ссылкой на заявление судьи на заседании Арбитражного суда Москвы. В связи с поступлением кассационной жалобы судебное заседание отложили на 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк 10 сентября заключил мировое соглашение по иску, в котором он требовал признать незаконными сделки по продаже его акций тремя НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару»). По условиям мирового соглашения банк должен получить имущественное удовлетворение своих требований. Представитель Промсвязьбанка тогда не назвал сумму, отметив, что требования будут удовлетворяться в рассрочку.

Как поясняли в НПФ «Будущее», управляющая компания «Регион траст» с согласия фонда в рамках мирового соглашения разместит пенсионные накопления в депозиты Промсвязьбанка на сумму 14 млрд руб. до 2029 г. Предполагалось, что впоследствии УК сможет приобрести субординированные облигации банка на эту же сумму. НПФ «Сафмар» тоже разместит депозиты на 6,7 млрд руб. до 2040 г. За счет разницы в ключевой ставке и фактической, под которую будут размещены депозиты, Промсвязьбанк получит возмещение от НПФ. Ключевая ставка прописана на уровне 7,35%, а ставка по депозитам составит сначала 5% годовых, а со II квартала 2020 г. – 0,5% годовых.

НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже за день до его санации. В прошлом году банк решил эти сделки оспорить и потребовал взыскать с ответчиков более 16 млрд руб.