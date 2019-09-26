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Совкомбанк привлек кредит на $200 млн от международных банков

Совкомбанк подписал соглашение о привлечении у группы международных банков дебютного синдицированного кредита на $200 млн сроком на один год под 1.7% годовых, говорится в сообщении банка. Эти деньги направят на финансирование торговых операций и общекорпоративные цели.

Ведущими организаторами стали Citibank, N.A., London branch, ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)», «Инг банк», Росбанк и Commerzbank AG. Координатор и агент по сделке – «Инг банк». По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, кредит стал важной вехой в расширении международных операций банка, демонстрирующей уровень доверия со стороны крупнейших международных банков, высокую оценку бизнес-модели и достигнутых результатов.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов указывает, что Совкомбанк – один из немногих банков, показывающих высокую операционную эффективность, в том числе вследствие успешной работы по диверсификации бизнеса в последние годы. По его словам, успехи отметили инвесторы – суверенные фонды, вошедшие в капитал банка в 2018 г. Поэтому подобное размещение позитивно отразится на кредитной истории банка, которую необходимо формировать для дальнейшего роста, в том числе путем привлечения средств крупных международных инвесторов, сказал Коршунов. Эксперт отметил, что способ размещения привлеченных средств будет во многом завесить от их срочности. «Если это история до двух лет, то, скорее всего, большая часть валютного синдицированного кредита будет направлена банком на покупку евробондов либо кредитование корпоративных клиентов, занимающихся импортно-экспортной деятельностью», – сообщил Коршунов.