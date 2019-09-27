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«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.

ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы сообщил, что за июль — август направил операторам связи информацию о свыше 2500 номеров, с которых поступали звонки клиентам банков. В результате операторы в 218 случаях заблокировали номер, в 59 — ввели ограничения на использование финансовых сервисов. Подмена номера банка была выявлена в 198 случаях.

Регулятор отметил, что в более 2000 случаев было отказано в принятии мер реагирования из-за «отсутствия правовых оснований». «Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», — уточнил в беседе с изданием первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он отметил, что новый всплеск мошеннических звонков наблюдался в сентябре.

Собеседник газеты добавил, что проблема затронула множество банков, а на сообщения ЦБ о мошеннических звонках реагируют не все операторы. Он подчеркнул, что в некоторых случаях они бездействуют, ссылаясь отсутствие такой обязанности в законе «О связи». В пресс-службе «Билайна» в свою очередь сообщили газете, что многие сообщения ЦБ, поступившие оператору, были «технически некорректны». Собеседник объяснил, что иногда в списках предоставленных для блокировки номеров указывались те, которые банки используют для исходящих звонков клиентам. Их блокировка привела бы к тому, что банки не смогли бы дозвониться клиентам.