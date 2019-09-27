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Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам

Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК. Источник издания на финансовом рынке уточнил, что речь идет об оборонных контрактах.

Ранее Промсвязьбанк не был агентом правительства при финансовых отношениях с другими странами, отмечает РБК. Кроме того, в предыдущем бюджете не было предусмотрено агента, отвечающего за обеспечение исполнения долговых обязательств иностранных государств перед Россией.

Информация о том, какие страны и сколько задолжали России, в основном засекречена. Однако Минфин в июне сообщал, что общая задолженность иностранных государств и организаций перед российским правительством составляет $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд – долги республик бывшего СССР.

Промсвязьбанк с 1995 г. принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации банка, а в январе 2018 г. стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.