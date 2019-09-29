Финансы

Новости

США заявили об отсутствии планов закрыть биржи для китайских компаний

Министерство финансов США пока не планирует закрывать американские биржи для компаний из Китая, заявила представитель ведомства Моника Кроули. «Администрация в настоящее время не планирует блокировать доступ ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США», – приводит ее слова Bloomberg.

В пятницу сразу несколько изданий – Bloomberg, CNBC, Financial Times (FT) – сообщили, что США могут ввести ограничения для американских инвесторов в Китай. Источник CNBC утверждал, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает полный запрет на инвестиции со стороны США в Китай. Собеседники Bloomberg и FT говорили, что власти США могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж.

После появления этих сообщений котировки китайских компаний на американских биржах начали падать. Акции Alibaba Group подешевели более чем на 5%, JD.com – почти на 6%, Pinduoduo – на 4%, Baidu – на 3,5%.