США заявили об отсутствии планов закрыть биржи для китайских компаний
Министерство финансов США пока не планирует закрывать американские биржи для компаний из Китая, заявила представитель ведомства Моника Кроули. «Администрация в настоящее время не планирует блокировать доступ ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США», – приводит ее слова Bloomberg.
В пятницу сразу несколько изданий – Bloomberg, CNBC, Financial Times (FT) – сообщили, что США могут ввести ограничения для американских инвесторов в Китай. Источник CNBC утверждал, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает полный запрет на инвестиции со стороны США в Китай. Собеседники Bloomberg и FT говорили, что власти США могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж.
После появления этих сообщений котировки китайских компаний на американских биржах начали падать. Акции Alibaba Group подешевели более чем на 5%, JD.com – почти на 6%, Pinduoduo – на 4%, Baidu – на 3,5%.