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Число личных банкротств в России побило рекорд 2018 года

Суды в январе – сентябре 2019 г. признали банкротами 46 734 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из материалов «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г. За весь прошлый год процедурой воспользовалось около 43 900 человек.

Наибольшее число новых личных банкротств на 100 000 населения зафиксировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях. В среднем по регионам этот показатель составляет 32. Всего механизмом личного банкротства за четыре года его существования воспользовались почти 141 000 граждан.

Как пояснил «Интерфаксу» директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков, рост числа банкротств связан с тем, что граждане стали более грамотными и стали лучше понимать суть процесса банкротства. По оценкам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, стоимость процедуры банкротства значительно снизилась за четыре года и составляет в среднем 70 000–75 000 руб. для процедуры, не осложненной оспариванием сделок.