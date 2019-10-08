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ВТБ прекратил прием вкладов в евро

ВТБ 8 октября прекратил прием вкладов в евро, сообщается на сайте банка. Из линейки были убраны вклады «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый» в этой валюте как для массовых, так и для премиальных клиентов, уточнили в call-центре ВТБ. При этом в банке можно открыть сберегательный счет в евро.

ВТБ принимал вклады в евро от розничных клиентов под символическую ставку 0,01% годовых. До этого уровня ставки госбанк опустил в мае этого года. Ранее доходность вкладов в евро в рознице не превышала 0,25% годовых.

Банк следует текущим рыночным трендам, пояснили свое решение в пресс-службе ВТБ. Депозитов в других валютах изменения не коснутся. По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

Крупные розничные банки в течение года постепенно один за другим отказываются от вкладов в евро для клиентов розничного сегмента. На сегодняшний день такие вклады не открывают Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, «Уралсиб», «Возрождение», «Русский стандарт» и др.