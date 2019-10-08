Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. По мнению ведомства, эти компании занимаются незаконной деятельностью, целью которой является выманивание денег у граждан. Речь идет о компаниях, работающих под названиями «Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto». «Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», – отмечается в сообщении ведомства.
Псевдоброкеры используют недостаточную информированность россиян о законах, регулирующих рынок ценных бумаг, а также желание инвестировать денежные средства с максимальной выгодой. Они предлагают гражданам поучаствовать в торговле на рынке Forex или иных рынках, перечислив средства на торговый счет. После поступления денег на счет мошенники создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых средства гражданина якобы увеличиваются на счете. Далее под разными предлогами клиента просят внести дополнительные взносы. При попытке владельца счета забрать деньги псевдоброкер закрывает счет и прерывает контакт с клиентом.
Так как иностранные псевдоброкеры являются нерезидентами, они не имеют лицензии Центробанка России, не являются членами саморегулируемых организаций, уточнили в Росфинмониторинге. Ведомство рекомендует перед началом сотрудничества изучить законы, регулирующие данный вид деятельности, а также ознакомиться с отзывами о компаниях, предоставляющих такой вид услуг.