Новости
Финансы
Новости

Банк «Хоум кредит» готовит бессрочные евробонды в долларах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

24–29 октября банк «Хоум кредит» проведет серию встреч с инвесторами в Москве, Цюрихе и Лондоне, по итогам которых планирует разместить «вечные» субординированные еврооблигации в долларах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Евробонды будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. Колл-опцион по еврооблигациям будет предусмотрен через 5, 25 лет.

В числе организаторов размещения «Интерфакс» называет Альфа-банк, BCS Global Markets, JPMorgan, UBS Investment Bank, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».

По итогам первого полугодия 2019 г. банк занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Банк принадлежит голландской Home Credit, которая входит в состав чешской группы компаний PPF.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китай впервые обошел США по числу граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, свидетельствуют данные исследования банка Credit Suisse.

Банк оценил количество китайцев среди богатейших людей планеты в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отмечается в исследовании.

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай. В США около 18,6 млн человек владеют состоянием от $1 млн, а в Китае таких 4,4 млн человек.

Согласно данным исследования, общее число долларовых миллионеров выросло за год на 1,1 млн и достигло отметки в 46,8 млн человек. В их руках средства и активы на $158,3 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4830 человек – $500 млн и более.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Грудинин обжаловал арест акций «Совхоза имени Ленина»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин, трое его детей и работник предприятия Александр Федоров обжаловали решение Арбитражного суда Московской области о блокировке операций с акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина». Они подали апелляцию в Десятый арбитражный апелляционный суд, сообщил «Ведомостям» представитель Грудинина. Апелляция подана 17 октября, следует из копии документа, с которой ознакомились «Ведомости», ее подлинность подтвердил представитель Грудинина. Суд зарегистрировал апелляционную жалобу, следует из картотеки арбитражных дел.

Судебные споры из-за акций «Совхоза имени Ленина» идут уже около года. В ноябре 2018 г. миноритарные акционеры (0,4% акций) через суд потребовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд руб. В январе 2019 г. сумма иска выросла до 2,1 млрд руб. В феврале Арбитражный суд Московской области полностью отказал акционерам, решение устояло в апелляции, однако 9 октября кассация отменила прошлые решения и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (заседание назначено на 24 октября). 11 октября Арбитражный суд Московской области арестовал акции по заявлению Ирины Грудининой, бывшей супруги экс-кандидата в президенты. Она вступила в дело сразу после решения от 9 октября. Павел и Ирина Грудинины развелись в июле 2018 г.

Заявители указывают, что суд принял обеспечительные меры «в отношении акций лиц, не привлеченных к участию в деле». Обеспечительные меры не связаны с предметом спора (взыскание денег) и были обращены на акции, которые в этом споре не фигурируют, сказал «Ведомостям» юрист фирмы «Инфралекс» Максим Лухманов, представляющий в суде интересы Грудинина и его детей. «В этом деле видно, что имущество было в том числе и на банковских счетах, на которые в первую очередь обращается взыскание по денежным требованиям. Суд же почему-то арестовал акции, на которые по закону взыскание обращается в последнюю очередь, если у ответчика нет иного имущества», – указывает он.

Ирина Грудинина пытается отсудить акции у бывшего супруга. В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Решение вступило в силу, но Ирина пока не перерегистрировала эти акции на себя, сообщил представитель Грудинина.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Железнодорожный суд Красноярска арестовал начальника участка золотодобывающего предприятия «Сисим» Андрея Еганова – одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Еганов будет находиться под стражей до 18 декабря.

Еганов во время заседания сказал, что признает вину и сожалеет о случившемся. «Конечно [признаю]... Я ж начальник участка, за все отвечаю», – сказал он.

Прорыв дамб рядом с пос. Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.

Следственный комитет (СК) возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть людей. Следователи пришли к выводу, что дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи». Позже СК сообщил о задержании троих подозреваемых – директора золотодобывающего предприятия «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации. Имена фигурантов не назывались.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Минобороны объяснило «нештатную ситуацию» на учениях с участием Путина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны прокомментировало сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в которых принимал участие президент Владимир Путин. В ведомстве подтвердили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил лишь один пуск ракеты Р-29Р, а не два, как анонсировалось ранее. В то же время ведомство отказалось признать инцидент «нештатной ситуацией», заявив, что отмена пуска не повлияла на результаты учений.

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе», – пояснили в Минобороны. В ведомстве добавили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооруженными силами, а не способность провести пуски максимального числа ракет.

Ранее два человека, близких к Минобороны, рассказали «Ведомостям», что во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил лично Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Один из собеседников назвал возможной причиной нештатной ситуации отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны на момент написания заметки не ответили на запрос «Ведомостей».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд. Отмечается, что он вошел в здание суда примерно в 09.30 по местному времени (10.30 мск).

Дата дачи показаний Фридмана в качестве подозреваемого несколько раз менялась по различным причинам. Он просил предоставить ему возможность ответить на вопросы с помощью видеосвязи, но суд настоял на личном присутствии бизнесмена. Суд намерен получить показания Фридмана, а затем продолжить расследование дела. «Ведомости» направили запрос в «Альфа-групп».

Financial Times писала, что Фридмана могут допросить в октябре. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.

В августе газета El Pais сообщала, что испанская прокуратура просит допросить Фридмана в качестве подозреваемого по делу Zed WorldWide. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в оказавшейся на грани банкротства компании. Прокурор утверждал, что Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности Zed WorldWide.

Как сообщал Forbes источник, близкий к акционерам LetterOne, управляющей зарубежными активами Фридмана и его партнеров, новое рассмотрение дела Zed WorldWide инициировали противники предпринимателя, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в эфире программы 60 Minutes на канале CBS, что президент США Дональд Трамп несет ответственность за многие риски для мировой экономики.

Лагард отметила, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков. «Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter», – заявила она. Лагард призвала принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения. Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. Высказывания Трампа в Twitter неоднократно провоцировали реакцию рынка.

Лагард также отметила, что новости о Brexit вызывают «большую печаль». «Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах», — пояснила Лагард. По ее мнению, все страны мира ощутят снижение благосостояния.

Технологии
Новости

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» в ходе торгов на NASDAQ обвалились на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Московской бирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца декабря прошлого года. Так инвесторы отреагировали на возможное ограничение в России иностранного участия в значимых информационных ресурсах, к которым относится «Яндекс». Законопроект обсуждался 10 октября на заседании экспертного совета при думском комитете по информационной политике.

Финансы
Новости

Банки просят ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК со ссылкой на материалы совещания с представителями ЦБ от 16 октября.

Основные предложения бизнеса касаются вопросов идентификации клиентов и запроса документов. Финансовые организации не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ и запрашивать у иностранцев миграционные карты. Кроме того, участники рынка просят убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни.

Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон – 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ по этой теме.

В общей сложности участники финансового рынка предлагают ЦБ отменить 27 норм в рамках «регуляторной» гильотины. В сентябре ЦБ предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или уже не актуальны.

Бизнес
Новости

«Татнефть» вложит около 570 млрд рублей в новый нефтехимический комплекс

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Татнефть» инвестирует порядка 570 млрд руб. в строительство нового нефтехимического комплекса в Татарстане, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

«В максимальной конфигурации заводы будут перерабатывать более 3 млн т нефтехимического сырья и выпускать 32 вида продукции», – сказал он. Маганов пояснил, что продукция комплекса будет перерабатываться в потребительские товары.

Первый этап инвестиций он оценил в 70 млрд руб., в настоящий момент разрабатывается проектная документация. По его словам, в случае положительного решения на федеральном уровне, реализация проекта строительства позволит создать дополнительно около 4000 рабочих мест.

Бизнес
Новости

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК. Как пояснил представитель YouDrive, у сервиса около 2000 автомобилей Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3.

Для покупки на начальном этапе доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет менее 0,5 млн руб., что на 60% ниже цены нового автомобиля. Стоимость каждого автомобиля устанавливается в зависимости от состояния и среднерыночной цены на конкретную марку. Выбрать автомобиль для покупки можно через приложение каршеринга, там же пользователь должен оставить заявку на приобретение.

Правила работы каршеринга в Москве предусматривают, что машины должны выводиться из парка после трех лет службы. Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только те автомобили, чей срок эксплуатации подходит к концу. Гендиректор YouDrive Борис Голиков заявил, что продажа автомобилей – еще одна «форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами».

В августе Mail.ru Group объявила о приобретении контроля в сервисе каршеринга YouDrive. Партнером группы стала инвесткомпания Proxima Capital. Весь бизнес YouDrive был оценен в сумму около $10 млн, говорили участники сделки.

Политика
Новости

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

По его мнению, США заранее готовились к разрушению договора, чтобы получить возможность сдерживать Китай и Россию. По его словам, США создавали ударные беспилотные летательные аппараты, а также использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности. Кроме того, они развертывали в Европе пусковые установки Мк-41.

«Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км», – сказал министр.

Шойгу отметил, что ранее запрещенные договором вооружения могут появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, заявил министр. Он подчеркнул, что разместившие вооружения страны «станут заложниками американской политики».

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow