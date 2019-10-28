ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
ЦБ отозвал лицензию у крупнейшей дальневосточной страховой компании «Стерх», говорится в сообщении на сайте регулятора.
Решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, сообщает ЦБ.
Страховая компания «Стерх» основана в 2005 г. У нее 35 филиалов в Якутии и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Главный офис находится в Якутске. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО «Республиканской инвестиционной компании» (17,34%), АО «РИК Плюс» (14,83%) и ряду юридических лиц. В июне Российский союз автостраховщиков (РСА, членство в нем обязательно для страховщиков ОСАГО) приостановил для компании отгрузку полисов ОСАГО.