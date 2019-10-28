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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у крупнейшей дальневосточной страховой компании «Стерх», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, сообщает ЦБ.

Страховая компания «Стерх» основана в 2005 г. У нее 35 филиалов в Якутии и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Главный офис находится в Якутске. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО «Республиканской инвестиционной компании» (17,34%), АО «РИК Плюс» (14,83%) и ряду юридических лиц. В июне Российский союз автостраховщиков (РСА, членство в нем обязательно для страховщиков ОСАГО) приостановил для компании отгрузку полисов ОСАГО.

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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Ведомости
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Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя. 

«Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукса в Кембридже. Ему было 76 лет. В последние годы его здоровье оставляло желать лучшего»,— говорится в сообщении.

Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более 10 лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 г. был обменян советским правительством на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор проживал в Британии. Автор книг «Московский процесс», «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника», «Пацифисты против мира».

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Политика
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Ведомости
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге. Это произошло после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. Информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа. 

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью «РИА Новости». По его словам, углеродный налог должен стимулировать промышленников снижать выбросы. Чубайс отметил, что, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов. В ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом, напомнил он. 

Применять налог планировалось начать через пять лет после вступления в силу закона о государственном регулировании парниковых газов. Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 г. Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов. В Российской академии наук (РАН) полагают, что введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса. В частности, потери «Газпрома» могут составить $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Кроме того, налоа несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

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Политика
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СМИ узнали о преемнике ликвидированного лидера ИГ

Ведомости
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Новым лидером «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) после ликвидации Абу Бакр аль-Багдади стал Абдулла Кардаш, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в региональной разведке и на новостное агентство террористов Amaq.

Кардаш также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Его назначение состоялось еще в августе. Источники издания сообщают, что к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была символической. «Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил "да" или "нет" — не планируя», — рассказал собеседник. Ранее газета The New York Times со ссылкой на два источника сообщила, что информация о местонахождении лидера ИГ была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам президента США, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади — большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Uber начал тестировать услугу бронирования кулинарных мастер-классов

Ведомости
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Сервис по вызову водителей Uber начал трестировать услугу бронирования кулинарных мастер-классов через свое приложение, сообщает Forbes. По данным издания, проект называется Uber Moments. Пока что услуга доступна только в Сан-Франциско, забронировать мастер-классы клиенты смогут до 17 ноября. 

Через приложение можно забронировать посещение урока приготовления китайских пельменей за $75, а за $55 — ужина из пяти блюд нигерийской кухни. На вопрос о пилотном проекте представитель Uber сообщил Forbes, что компания «постоянно ищет новые способы расширить возможности Uber Eats».

В сентябре генеральный директор Uber Дара Хосровшахи объявил, что компания планирует объединить сервисы вызова такси, доставки еды и любые другие будущие продукты в основное приложение Uber. По словам Хосровшахи, компания хочет стать «операционной системой повседневной жизни». В мае 2018 г. Uber начала тестировать доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Запустить услугу планируется в 2021 г., сообщал The Wall Street Journal. 

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания работает более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлекла свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

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Политика
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NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Ведомости
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Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

В результате американским спецслужбам удалось установить приблизительное местонахождение лидера ИГ, сообщает издание. Полученные данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее определить его местонахождение, а также направить в этот район людей для отслеживания его перемещений.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади ликвидирован в ходе американской спецоперации. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади — большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.

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Политика
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Город в Свердловской области остался без газа из-за аварии

Ведомости
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В Свердловской области в городе Североуральске лесовоз повредил участок газопровода, в результате почти 40 000 человек остались без газоснабжения, говорится в сообщении регионального управления МЧС. По данным ведомства, авария произошла вечером 27 октября в районе поселка Третий Северный. Без газа остались Североуральск, а также поселки Черемухово, Калья и Третий Северный.

Сейчас поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Всего без газа остались 2825 жилых домов, 37 043 человека, сообщили в МЧС. В Североуральском городском округе проживают 40 000 человек. Ориентировочно подачу газа восстановят 28 октября к 10.00 мск.

В пресс-службе администрации города сообщили, что из-за аварии также приостановлена работа городских котельных в Североуральске и Черемухово. Из-за этого отключена подача горячей воды и отопления. 28 октября в Северуральске не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря, сообщили в администрации.

Политика
Новости

WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об открытом небе

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении вывести США из договора об открытом небе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу администрация президента еще не приняла, дискуссии на эту тему продолжаются.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже к соглашению присоединились еще 11 стран. Россия ратифицировала документ в мае 2001-го. По условиям договора страны-участницы имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель написал письмо советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену, в котором осудил планы Трампа вывести страну из договора об открытом небе. По мнению Энгеля, соглашение позволяет США контролировать развертывание российских вооруженных сил.

На следующий день группа демократов обратилась к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов выйти из данного договора.

Политика
Новости

Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера «Исламского государства»

Ведомости
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Министерство обороны России не располагает достоверной информацией об американской спецоперации на северо-востоке Сирии, в ходе которой предположительно был ликвидирован лидер «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади был ликвидирован в ходе американской спецоперации. При этом он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции.

Однако Минобороны заявило, что российские военные не оказывали никакого содействия пролету американской авиации. К тому же в последние дни не было зафиксировано ударов с воздуха в зоне деэскалации Идлиб средствами США или международной коалиции, добавило ведомство.

Кроме того, министерство усомнилось, что аль-Багдади мог приехать в Идлиб, поскольку вся неподконтрольная сирийскому правительству часть этой провинции контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в России). Данная группировка всегда уничтожала членов ИГ, поэтому пребывание там аль-Багдади требует доказательств, пояснило Минобороны.

Даже если лидер ИГ действительно был ликвидирован, никакого оперативного значения для обстановки в Сирии и для оставшихся в Идлибе террористов его смерть не имеет, заключило ведомство.

Летом 2017 г. Минобороны сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ при ударе российской авиации по южному предместью Ракки, однако эта информация тогда не подтвердилась.

Политика
Новости

РБК: ФСБ задержала студента техникума за подготовку массового убийства

Ведомости
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В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали учащегося филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовился к убийству студентов и преподавателей, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, при задержании у него обнаружили пистолет, похожий на пистолет Макарова. О задержании учащегося, который готовился к массовому убийству, сообщил также Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, Банин учился в техникуме с октября 2018 г. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями. В результате молодой человек задумал их убить и начал готовиться к преступлению. По данным Baza, трагедия должна была произойти 29 октября. Всего, как утверждает Telegram-канал, в списке тех, кого планировал убить Банин, было восемь человек, включая одного преподавателя.

В отношении студента возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30 УК, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Baza пишет, что Банина уже арестовали на два месяца.

Самое громкое массовое убийство в учебном заведении за последнее время в России произошло 17 октября прошлого года. Тогда студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу из ружья по учащимся и преподавателям и взорвал самодельную бомбу. После этого он покончил с собой. Жертвами случившегося стали 22 человека.

Как выглядел колледж в Керчи после нападения студента

Политика
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СМИ узнали детали операции по уничтожению лидера ИГ

Ведомости
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Лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в сирийской провинции Идлиб, где его выследили и убили двое суток назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей. Турция заранее знала о готовящейся операции по ликвидации боевика, рассказал в интервью Daily Sabah собеседник в турецком руководстве. По его словам, Анкара и Вашингтон обменивались информацией и координировали действия. Другие детали операции источник раскрыть отказался.

По данным «РИА Новости», значительную роль в ликвидации аль-Багдади сыграл Ирак. Об этом агентству сообщил высокопоставленный источник в иракской разведке.

Операция длилась около четырех часов, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция. По его словам, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. В течение полутора часов они наносили удары с воздуха по позициям боевиков рядом с населенным пунктом Бариша. В операции также были задействованы два беспилотника. Затем к боевым действиям подключились десантники США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США 26 октября провели операцию в Идлибе, в ходе которой предположительно был ликвидирован лидер ИГ аль-Багдади. Власти США пока не комментируют эту информацию. По данным CNN, сначала Белый дом хочет дождаться результатов теста ДНК, чтобы полностью быть уверенным, что убитый – главарь террористической организации.

Политика
Новости

Папу римского попросили разрешить женатым мужчинам становиться священниками

Ведомости
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Собрание ватиканских епископов попросило главу католической церкви папу римского Франциска разрешить женатым мужчинам принимать сан священников. Об этом говорится в заявлении на сайте Ватикана. Пока речь идет только об Амазонии – регионе в западной части Южной Америки, где возникла проблема с нехваткой священников. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, если папа примет такое решение, то женатые мужчины смогут становиться священниками впервые за тысячу лет.

В случае если папа одобрит эту инициативу, женатые мужчины, желающие принять сан священника, будут подвергаться жесткому отбору. В священники будут брать только тех, кто «законно создал стабильную семью», пользуется уважением в обществе и имеет церковное образование.

Кроме того, синод предложил рассмотреть возможность женщинам занимать некоторые церковные должности. Например, принимать сан диакона (низшая степень священства), который даст им право проводить обряды венчания, крестин, отпевания. Но служить мессы и принимать исповеди женщины не смогут.

Такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священнослужителей, отметил синод. Сейчас, по его данным, в некоторых местах людям иногда приходится месяцами и годами ждать возможности принять участие в церковных обрядах. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца года.

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