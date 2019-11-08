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В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Жалобы от пользователей стали поступать около 16 часов по Москве. Большинство клиентов сообщают, что не могут войти в систему, остальные жалуются на сбой в работе всех сервисов кредитной организации и невозможность перевести деньги.

Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на момент публикации поступало от пользователей из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России. Сбой также затронул клиентов в Сибири – Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Новокузнецке и Кемерове.

@sberbank что у вас случилось? Вы там супер компьютор создали а приложение не работает — Никита Никита (@NikitaBo1212) November 8, 2019

Сбербанк подтвердил информацию о сбое. В ответ на жалобы пользователей в Twitter банк ответил, что специалисты уже работают над решением проблемы. О причинах технических неполадок не сообщается.

Пресс-служба Сбербанка уточнила «Интерфаксу», что сбой также коснулся банкоматов и некоторых отделений банков. В частности, трудности могут возникать при проведении операций со вкладами, отметила кредитная организация.

Ранее в пятницу Сбербанк заявил, что создал самый мощный в России суперкомпьютер. Он разрабатывался совместно с американской Nvidia и был назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. По словам представителя Сбербанка, этот суперкомпьютер занимает 29-е место в мире по мощности и 7-е в Европе.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка был зафиксирован 11 октября.