Сбербанк заявил о создании мощнейшего суперкомпьютера в России

«Сейчас регулярно появляются новости о запуске проектов, связанных с «суперкомпьютерами», и в России, и за рубежом. Часто компаниям важнее формальное превосходство технических характеристик компьютеров, а не их будущий коммерческий успех. В действительности же подобные устройства сегодня представляют наибольшую ценность для научных исследований», – считает Еркожа Акылбек, руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ. По его мнению, крупные компании будут стремиться и дальше развивать такие технологии преимущественно своими силами.