Сбербанк заявил о создании мощнейшего суперкомпьютера в России
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский. Его выступление транслировал РБК.
Суперкомпьютер, созданный совместно с американской Nvidia, назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Суперкомпьютер – это объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью. Такие машины по вычислительной мощности многократно превосходят обычный компьютер.
По словам Рафаловского, суперкомпьютер Сбербанка «по текущему рейтингу» 29-й в мире по мощности и седьмой – в Европе. Речь идет о рейтинге суперкомпьютеров проекта Top500, пояснил «Ведомостям» гендиректор SberCloud (облачная платформа Сбербанка) Александр Сорокоумов. SberCloud провел для Christofari тест Linpack и подал заявку на попадание в этот рейтинг, его новая версия будет опубликована в ноябре. В ходе теста мощность суперкомпьютера достигла 6,7 петафлопса (квадриллион операций с плавающей точкой в секунду).
Стоимость создания суперкомпьютера не раскрывается. Машина ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте, рассчитывает банк.
Сбербанк уже использует Christofari для распознавания и синтеза речи при анализе обращений клиентов в колл-центр банка, а также для автоматизированного робота-оператора. Суперкомпьютер помимо Сбербанка тестируют также клиенты SberCloud. В тестах участвует разработчик технологии распознавания лиц VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка). «Сейчас, на базе традиционной архитектуры, они (VisionLabs) могут одновременно наблюдать на своих мощностях до 64–68 видеопотоков, с суперкомпьютером показатель увеличивается до 15 000», – отметил Рафаловский.
Он добавил, что с 12 декабря мощности суперкомпьютера будут доступны сторонним компаниям за 5750 руб. в минуту. «У крупных компаний есть масштабные задачи, которые они хотят решать максимально оперативно без потери временных ресурсов, поэтому огромная мощность и скорость вычислений для них – это самое главное, это то, за что они готовы платить», – пояснил он. Получить доступ к компьютеру можно будет через облако.
«Сейчас регулярно появляются новости о запуске проектов, связанных с «суперкомпьютерами», и в России, и за рубежом. Часто компаниям важнее формальное превосходство технических характеристик компьютеров, а не их будущий коммерческий успех. В действительности же подобные устройства сегодня представляют наибольшую ценность для научных исследований», – считает Еркожа Акылбек, руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ. По его мнению, крупные компании будут стремиться и дальше развивать такие технологии преимущественно своими силами.
Два российских суперкомпьютера в 2019 г. вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире по версии проекта Top500. Это суперкомпьютеры Московского государственного университета «Ломоносов-2» и Росгидромета. Первый с показателем максимальной производительности 2,478 петафлопса занял 93-е место, а суперкомпьютер Росгидромета – 364-ю позицию (1,2 петафлопса). В апреле «Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) также объявила о создании своего суперкомпьютера «Колмогоров» (0,42 петафлопса).