«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер
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«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».
Суперкомпьютер – это объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью, объясняет ведущий специалист по суперкомпьютерам Lenovo в России Андрей Сысоев. Это единый организм, который одномоментно решает одну задачу, в отличие от облачных решений, когда на распределенной системе серверов одновременно решается много небольших задач меньшими мощностями, продолжает Сысоев. От обычного компьютера его отличают задачи, которые он может выполнять, – например, симуляция и моделирование физических и химических процессов, отмечает он.
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