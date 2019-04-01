Технологии / ИТ-бизнес

«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер

Он усилит предиктивную аналитику и ускорит развитие речевых технологий

«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».

Суперкомпьютер – это объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью, объясняет ведущий специалист по суперкомпьютерам Lenovo в России Андрей Сысоев. Это единый организм, который одномоментно решает одну задачу, в отличие от облачных решений, когда на распределенной системе серверов одновременно решается много небольших задач меньшими мощностями, продолжает Сысоев. От обычного компьютера его отличают задачи, которые он может выполнять, – например, симуляция и моделирование физических и химических процессов, отмечает он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике