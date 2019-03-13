Зачем «Тинькофф банку» образовательная лицензия

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Олег Тиньков недоволен: кадров мало и они плохие, все приходится делать самому Евгений Разумный / Ведомости

TCS Group Олега Тинькова учредила автономную некоммерческую организацию (АНО) «Тинькофф образование» – она займется учебными проектами, говорится в годовом отчете группы. «Тинькофф образование» разработала несколько курсов, все они связаны с математикой и программированием, сообщил представитель «Тинькофф банка»: часть семинаров и лекций будут доступны в интернете, а занятия будут проходить в штаб-квартире банка на севере Москвы.

Для подростков старше 12 лет обучение бесплатное, но придется сдать экзамены, продолжает представитель банка, а курсы профессиональной подготовки для студентов и выпускников вузов будут платными. Сколько стоят курсы, он не сказал. Преподавателями станут сотрудники банка и приглашенные студенты из ведущих вузов страны. «Тинькофф образование» уже подало документы на получение лицензии на дополнительное образование, банк надеется получить ее к маю, а осенью объявить первый набор учеников.

«Тинькофф банк» озаботился обучением и переподготовкой технических специалистов, чтобы восполнить нехватку кадров. По данным «Тинькофф банка», у него 24 000 сотрудников, 70% из них – IT-специалисты. Банк постоянно нуждается в новых технических работниках, но вузы не справляются с потребностями рынка, говорит представитель «Тинькофф банка». Качество выпускников тоже оставляет желать лучшего, жаловался ранее председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков. На прошлом Петербургском экономическом форуме он назвал студентов технических вузов испорченным продуктом: немножко не те люди, с ними поздно работать.

В 2016 г. банк запустил бесплатные финтехшколы в восьми городах, затем открыл кафедру и лабораторию в МГУ и в МФТИ, стал проводить лекции и в других вузах. А летом 2018 г. банк открыл бесплатные программы для учеников 8–11 классов. Все прежние курсы «Тинькофф банка» были экспериментом, утверждает представитель банка, компания хочет заняться обучением молодых специалистов на системной основе, именно поэтому банк создал новое подразделение и решил оформить образовательную лицензию.