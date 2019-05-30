Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Шесть признаков интеллекта

Искусственный интеллект обойдется в 90 млрд рублей

Путин одобрил стратегию развития технологии в России

В четверг президент России Владимир Путин провел первое совещание об искусственном интеллекте, обсуждалась национальная стратегия развития. Президент стратегию одобрил, предстоит внести и утвердить документ, сообщил президент Сбербанка Герман Греф: «Раз президент сказал, что это хороший документ, что он подтверждает все это, значит, он готов его утвердить». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, действительно ли стратегия была одобрена президентом на совещании.

Национальную стратегию Путин поручил разработать правительству и Сбербанку к 15 июня.

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