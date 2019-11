Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Бизнес

Новости

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail. Потанина подала иск в августе, она хотела получить от бывшего супруга 5,8 млрд фунтов ($6,3 млрд). The Times и The Daily Telegraph писали, что это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов.

Представитель Потанина от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителю Потаниной.

По данным The Daily Mail, Потанина указала в иске, что при разводе получила только $41,5 млн, но заслуживает гораздо больших выплат из-за той роли, которую она сыграла в построении бизнес-империи ее бывшего мужа. При этом у нее на данный момент осталось только около $19 млн, поскольку Потанина помогала финансово сестре, которая живет в Москве и ухаживает за их пожилой матерью.

Вынося решение, судья отметил, что представленные доказательства свидетельствуют, что Потанина получила от бывшего мужа более $84 млн, а в дополнение к этому $7,3 млн на содержание ребенка. «Большинству людей показалось бы невероятным, что кто-то, получивший от $40 млн до $80 млн, может утверждать, что его разумные потребности не были удовлетворены», – отметил судья.

Российский Forbes оценивает состояние Потанина в $18,1 млрд, бизнесмен занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров.

Наталия и Владимир Потанины были женаты с 1983 по 2014 г. Потанина говорила, что развод стал для нее неожиданностью. Она требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей бывшего мужа в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Потанина также инициировала судебный процесс на Кипре, но суд постановил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.