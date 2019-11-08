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Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Инвестиционный холдинг «Финам» продал долю в компании MagicLab, владеющей сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, сообщает Forbes со ссылкой на заявление президента холдинга Владислава Кочеткова. Свою долю в MagicLab также полностью продал основатель Badoo Андрей Андреев, отмечает издание.

По словам Кочеткова, «Финам» продал свой пакет в 20% исходя из общей оценки компании, близкой в $3 млрд. Таким образом, «Финам» получил в результате сделки около $600 млн. Как сообщает The Wall Street Journal, контрольную долю в MagicLab приобрела инвестиционная группа Blackstone Group, именно она оценила компанию в $3 млрд.

По данным газеты, в прошлом году Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder, оценивала бизнес Андреева в $1 млрд. Тогда Андреев отверг предложение о продаже, сказали собеседники издания.

Андреев в 2003 г. продал «Финаму» 80% сервиса контекстной рекламы «Бегун», а позднее сервис знакомств «Мамба», переименованный в Wamba. «Мамбу» «Финам» приобрел за $20 млн. Forbes оценивает состояние Андреева в $2,3 млрд.