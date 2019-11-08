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Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Ведомости
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Инвестиционный холдинг «Финам» продал долю в компании MagicLab, владеющей сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, сообщает Forbes со ссылкой на заявление президента холдинга Владислава Кочеткова. Свою долю в MagicLab также полностью продал основатель Badoo Андрей Андреев, отмечает издание.

По словам Кочеткова, «Финам» продал свой пакет в 20% исходя из общей оценки компании, близкой в $3 млрд. Таким образом, «Финам» получил в результате сделки около $600 млн. Как сообщает The Wall Street Journal, контрольную долю в MagicLab приобрела инвестиционная группа Blackstone Group, именно она оценила компанию в $3 млрд.

По данным газеты, в прошлом году Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder, оценивала бизнес Андреева в $1 млрд. Тогда Андреев отверг предложение о продаже, сказали собеседники издания.

Андреев в 2003 г. продал «Финаму» 80% сервиса контекстной рекламы «Бегун», а позднее сервис знакомств «Мамба», переименованный в Wamba. «Мамбу» «Финам» приобрел за $20 млн. Forbes оценивает состояние Андреева в $2,3 млрд.

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Бизнес
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«Газпром» привлек у европейских банков 916 млн евро

Ведомости
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«Газпром» осенью привлек у европейских банков 916 млн евро, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы концерна. Уточняется, что в сентябре и октябре компания привлекла у европейских финансовых институтов 146,3 млн евро и 500 млн евро с погашением в 2021 и 2024 гг. соответственно.

Кроме того, «Газпром» привлек около 270 млн евро у синдиката европейских банков с погашением в 2021 г.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам (МСФО) во II квартале выросла на 16% — до 300,589 млрд руб. EBITDA снизилась на 13% — до 497,339 млрд руб. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в августе пообещал перейти на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. По его словам, капитализация «Газпрома» превысила $80 млрд. «Это в полтора раза больше, чем полгода назад, и "Газпром" сегодня — лидер российского фондового рынка», — отмечал он.

По итогам 2018 г. чистый долг группы «Газпром» составил 3,014 трлн руб.

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Политика
Новости

Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна

Ведомости
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Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Дополнительная проверка показала наличие у Шестуна, его близких и подконтрольных организаций имущества, о котором Генпрокуратуре не было известно ранее. По информации ведомства, в 2003–2018 гг. он и другие лица под его руководством приобрели более 850 объектов недвижимости общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе. Часть этого имущества была продана, а полученные от продажи доходы были обращены Шестуном в свою пользу, добавил Куренной. Он отметил, что стоимость имущества в документах при продаже занижалась, а в декларациях Шестун информацию о фактическом владении им не указывал.

Жена экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун заявила, что Генпрокуратура хочет приписать ее мужу чужое имущество и «отнять землю и другую недвижимость у тех лиц, т. е. добросовестных приобретателей, отдавших свои деньги за собственность и вряд ли по заниженной цене». Она предположила, что речь идет не о муниципальных землях, а о частных – бывших совхозных паях и имуществе, приобретенном на вторичном рынке. «Думаю, многие из тех, кого имеет в виду прокуратура, еще даже не подозревают, что государство в лице прокуратуры хочет отнять у них участки, дома, дачи и прочую недвижимость, не исключаю, что отъем имущества может грозить сельхозпроизводителям», – сказала Шестун. Она добавила, что прокуратура ежегодно проверяла декларации ее мужа и не имела претензий.

В апреле суд изъял у Шестуна и аффилированных с ним компаний имущество на 10 млрд руб. в пользу государства. Генпрокуратура утверждала, что оно было куплено на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности.

Новости СМИ2
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Авто
Новости

Производитель Mercedes сократит более тысячи менеджеров по всему миру

Ведомости
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Немецкий автоконцерн Daimler сократит 10% менеджеров в Германии и порядка 1100 по всему миру, пишут Sueddeutsche Zeitung и Financial Times со ссылкой на письмо, распространенное советом рабочих концерна.

Кроме того, Daimler придется отказаться от индексации зарплаты всем сотрудникам в Германии в следующим году и от ее повышения отдельным лицам. Детали плана по сокращению расходов автоконцерна будут представлены 14 ноября.

В октябре Daimler отчитался о сокращении вдвое чистой прибыли за первые девять месяцев этого года – до 2,72 млрд евро. Во II квартале компания получила 1,2 млрд евро убытка на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. В мае у него сменился руководитель, новым председателем правления Daimler AG стал Ола Каллениус.

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Политика
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Володин раскритиковал вывеску с рекламой наггетсов в Саратове

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов раскритиковал рекламные вывески на проспекте Кирова, в которых есть калькирование с английского языка, сообщает издание «Версия Саратов».

«Вот, видите – чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!» – заявил Володин. Мэр Саратова Михаил Исаев согласился с Володиным и отметил, что вместо «бургер» следует употреблять словосочетание «котлета в хлебе». По словам спикера Госдумы, в городе необходимо разработать единый стиль для рекламных баннеров, который отражал бы историю Саратова. Это нужно «для самоидентификации, самоидентичности», пояснил Володин.

«Так страну можно потерять. Ай-ай-ай, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе», – заявил он.

Издание отмечает, что к визиту Володина местные чиновники начали готовиться заранее. В частности, на проспекте Кирова покрасили столб.

Лучшие города России по качеству городской среды

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Политика
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Трамп заявил о желании побывать в Москве на Параде Победы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на Параде Победы и рассматривает возможность приехать в столицу России 9 мая 2020 г. Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться на мероприятия, связанные с его предвыборной кампанией. Слова президента приводят Reuters и ТАСС.

При этом Трамп отметил, что у него может не получиться приехать в Москву в мае из-за предвыборной кампании. В следующем году в США пройдут президентские выборы.

В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Трампом в Осаке на саммите G20 пригласил американского коллегу приехать в Москву 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.

Приглашение на памятные мероприятия также получит президент Украины Владимир Зеленский, сообщал Ушаков. Более десяти лидеров государств уже подтвердили свое участие в праздновании, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.

До 9 мая еще много времени, а Трамп – человек, который легко может резко развернуться под влиянием конъюнктуры, отмечает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Трамп может попытаться сыграть против «тренда», вопреки постоянному давлению на него противников, утверждающих, что Россия «токсична», поясняет эксперт: «Поехать и показать, что мы союзниками были. Такое вполне может быть».

Но Трамп может и отказаться от поездки в последний момент, послав вместо себя какое-то другое должностное лицо, рассуждает Тимофеев. Если же поездка президента США в Москву все же состоится, его избирательной кампании она не повредит, считает эксперт.

До сих пор в России бывали все американские президенты, напомнил Тимофеев. Первым был Франклин Рузвельт, побывавший на Ялтинской конференции в 1945 г.

Как охраняли парад Победы на Красной площади в 2019 году

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Экономика
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Оператор мусорной реформы недоволен изменениями тарифов на отходы

Ведомости
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Российский экологический оператор (РЭО) не согласился с новым подходом правительства к определению единого тарифа для мусорных операторов. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба РЭО.

Ранее стало известно, что правительство подготовило постановление, уточняющее правила единого тарифа для мусорных операторов. Документ, в частности, определяет правила расчета затрат на амортизацию и объясняет, как определять расчетную предпринимательскую прибыль: без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду. Федеральная антимонопольная служба ожидает, что новый подход в ближайшее время позволит снизить тарифную нагрузку на население и компании.

РЭО не согласен с тем, как предлагается определять расчетную предпринимательскую прибыль, говорится в сообщении оператора. «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль», – пояснил РЭО.

Другие изменения, которые содержатся в постановлении, по мнению оператора, носят технический характер, многие вопросы так и остались нерешенными. Не учтены многочисленные расходы, которые возникают у региональных операторов: создание и поддержка систем для выставления счетов, расширение и ремонт контейнерного парка, разработка систем контроля качества.

Остались нерешенными проблемы в тарифном регулировании, например, вычитание из расходов операторов средств, которые они выручили от продажи вторичных ресурсов – бумаги, пластика, стекла, металла. Получается, чем хуже работаешь и меньше ресурсов отправляешь на переработку, тем выше тариф, отмечает РЭО. Поэтому оператор предлагает доработать систему регулирования, создать стимулы для операторов сортировать отходы, внедрять раздельный сбор, снижать объемы захоронения отходов.

Россия с 2019 г. перешла на новую систему обращения с отходами: регионы утвердили схемы, описывающие, как собирать мусор и что с ним делать, и выбрали отвечающих за это операторов (у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отсрочка до 2022 г.). Тарифы для потребителей из-за этого выросли на 5,6% в среднем. После того как президент Владимир Путин призвал сдерживать рост тарифов, их начали пересматривать.

Бизнес
Новости

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Ведомости
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Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail. Потанина подала иск в августе, она хотела получить от бывшего супруга 5,8 млрд фунтов ($6,3 млрд). The Times и The Daily Telegraph писали, что это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов.

Представитель Потанина от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителю Потаниной.

По данным The Daily Mail, Потанина указала в иске, что при разводе получила только $41,5 млн, но заслуживает гораздо больших выплат из-за той роли, которую она сыграла в построении бизнес-империи ее бывшего мужа. При этом у нее на данный момент осталось только около $19 млн, поскольку Потанина помогала финансово сестре, которая живет в Москве и ухаживает за их пожилой матерью.

Вынося решение, судья отметил, что представленные доказательства свидетельствуют, что Потанина получила от бывшего мужа более $84 млн, а в дополнение к этому $7,3 млн на содержание ребенка. «Большинству людей показалось бы невероятным, что кто-то, получивший от $40 млн до $80 млн, может утверждать, что его разумные потребности не были удовлетворены», – отметил судья.

Российский Forbes оценивает состояние Потанина в $18,1 млрд, бизнесмен занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров.

Наталия и Владимир Потанины были женаты с 1983 по 2014 г. Потанина говорила, что развод стал для нее неожиданностью. Она требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей бывшего мужа в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Потанина также инициировала судебный процесс на Кипре, но суд постановил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.

Финансы
Новости

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости
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В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Жалобы от пользователей стали поступать около 16.00 мск. Большинство клиентов сообщают, что не могут войти в систему, остальные жалуются на сбой в работе всех сервисов кредитной организации и невозможность перевести деньги.

В 18.30 банк отчитался об устранении сбоя.

Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на момент публикации поступало от пользователей из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России. Сбой также затронул клиентов в Сибири – Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Новокузнецке и Кемерове.

Сбербанк подтвердил информацию о сбое. В ответ на жалобы пользователей в Twitter банк ответил, что специалисты уже работают над решением проблемы. О причинах технических неполадок не сообщается.

Пресс-служба Сбербанка уточнила «Интерфаксу», что сбой также коснулся банкоматов и некоторых отделений банков. В частности, трудности могут возникать при проведении операций со вкладами, отметила кредитная организация.

Ранее в пятницу Сбербанк заявил, что создал самый мощный в России суперкомпьютер. Он разрабатывался совместно с американской Nvidia и был назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. По словам представителя Сбербанка, этот суперкомпьютер занимает 29-е место в мире по мощности и 7-е в Европе.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка был зафиксирован 11 октября.

Бизнес
Новости

Deloitte подала в суд на крупнейший порт России

Ведомости
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Cтруктура Deloitte (ООО «Делойт консалтинг») подала иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составила 7,25 млн руб.

Суть требований не раскрывается. «Ведомости» направили запрос в НМТП. В пресс-службе Deloitte «Интерфаксу» заявили, что не комментируют деятельность действующих и бывших клиентов компании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Делойт консалтинг» и НМТП в 2017 г. заключили два контракта – на разработку корпоративной стратегии НМТП до 2025 г. и на консультационные услуги по разработке рекомендаций для трансформации модели управления НМТП. Сумма первого контракта составила 45 млн руб., второго – 13,7 млн руб.

НМТП – крупнейший портовый оператор в России. Почти 61% порта напрямую и через дочерние компании принадлежит «Транснефти», еще 20% – государству.

Политика
Новости

Суд Австрии отпустил под залог бывшего чиновника Минкультуры России

Ведомости
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Суд Вены отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо и выпустил его под залог в 25 000 евро. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Одним из условий залога является запрет на выезд из Австрии на время суда», – сообщили «Интерфаксу» в суде. Мазо также обязали постоянно быть на связи с судом и проживать по своему адресу в Вене. Представитель суда пояснила, что решение касается только меры пресечения в отношении экс-чиновника, решение о его экстрадиции в Испанию будет приниматься позднее.

Ранее испанская полиция сообщила о задержании в Австрии бывшей жены и сына бывшего сотрудника Минкультуры России. Задержание Мазо проходило не по запросу России, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, говорил источник ТАСС в российских силовых структурах. Он уточнял, что Австрия не уведомляла Россию о задержании бывшего чиновника Минкультуры.

Как считают европейские правоохранительные органы, россиянин может быть причастен к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье. При этом деньги, на которые она была приобретена, могли быть получены в результате преступлений в России. Осведомленный источник «Интерфакса» рассказал, что претензии к Мазо и его семье, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Недвижимость
Новости

Суд признал банкротом застройщика жилого комплекса Sky House в Москве

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Олтэр», застройщика проблемного жилого комплекса Sky House в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. В компанию назначен конкурсный управляющий.

Элитный ЖК Sky House на Мытной улице строится уже более десять лет – с 2008 г. «Олтэр», аффилированный с Moscitygroup Павла Фукса, планировал ввести жилье в 2011 г. Среди покупателей квартир в Sky House – семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

В конце 2018 г. против девелопера долгостроя завели уголовное дело. В октябре суд санкционировал заочный арест Фукса по обвинению в мошенничестве.

Обязательства завершить строительство Sky House в 2019 г. на себя взяла Capital Group. До конца осени она планирует закончить обследование и тестирование внутренних инженерных систем жилых корпусов для определения сроков завершения строительства.

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