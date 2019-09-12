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«В контакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Ведомости
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«В контакте» запустила приложение для знакомств под названием Lovina, его можно скачать в App Store и Google Play, говорится в сообщении социальной сети. Акцент в новом сервисе сделан на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий.

Идентификация пользователей в приложении возможна через аккаунт «В контакте» или по номеру телефона, после регистрации алгоритмы должны предложить пользователю подходящих собеседников.

Как и анонсировалось, в приложении предусмотрено создание чатов, которые исчезают, если в них в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена «карусель видеозвонков» – общение по видео со случайными собеседниками. При этом каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии разговор можно продолжить, отмечается в сообщении.

В приложении Lovina нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности: «монеты» (от 35 руб.) позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Кроме того, пользователи приложения могут приобрести «зелье любви» (от 215 руб. в месяц), чтобы увидеть список тех, кому понравился их профиль.

В начале сентября социальная сеть Facebook также запустила новый сервис знакомств под названием Dating. Пока сервис доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 г.

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Генпрокуратура проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России

Ведомости
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Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников некоторых зарубежных дипломатических ведомств. Об этом заявил на заседании в Совете Федерации начальник правового управления ведомства Артур Завалунов, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет об «очень серьезной информации». Если она будет подтверждена, Генпрокуратура примет «все необходимые меры прокурорского реагирования», в том числе с имеющимися у нее «возможностями международного сотрудничества», подчеркнул Завалунов. Дипломатические ведомства каких стран имеются в виду, он не сказал.

8 сентября, в единый день голосования, Роскомнадзор обвинил во вмешательстве во внутренние дела России компании Google и Facebook. По данным ведомства, они распространяли политическую рекламу в день выборов в Мосгордуму, когда размещение такой рекламы запрещено законом. Google ответил, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству. Российский офис Facebook подчеркнул, что соблюдение избирательного законодательства — это ответственность рекламодателя.

В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

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Бизнес
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РБК: РЖД сократит инвестиции в инфраструктурные проекты из-за проблем с подрядчиками

Ведомости
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РЖД сократит финансирование инфраструктурных проектов и перенаправит часть средств на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к госкомпании. По их информации, РЖД в 2019 г. перенесет около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели. Очередные изменения в инвестпрограмму обсуждали в РЖД на прошлой неделе, сообщил изданию один из источников. Какие именно подрядчики не выполнили условия контрактов, источники РБК не сказали. Официально РЖД не комментирует данную информацию.

По информации источников, после изменения инвестпрограммы будет сокращено финансирование проекта по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба. От реализации этого проекта зависит достижение цели по увеличению вдвое грузопотока в восточном направлении к 2025 г. – до 210 млн т.

Помимо этого, из-за срыва работ подрядчиками около 36 млрд руб. инвестиций потеряют проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, на которые в этом году было предусмотрено 71,2 млрд руб., утверждают источники РБК. В свою очередь, на развитие центрального железнодорожного узла в Москве в 2019 г. будет потрачено на 24 млрд руб. меньше запланированного (105,8 млрд руб.).

Ранее на расширение БАМа и Транссиба РЖД собиралась направить в 2019 г. 76,4 млрд руб. из 682 млрд руб. инвестпрограммы. В июне компания решила сократить финансирование в текущем году на 5,4 млрд руб. По словам источников, из-за проблем с подрядчиками бюджет проекта урежут еще на 26,2 млрд руб. Запланированные на 2019 г. работы не будут начаты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесла на согласование в Минтранс, уточнили источники издания. Представитель министерства отказался от комментариев.

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Финансы
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ВТБ отменил начисление бонусов за покупки по картам за границей

Ведомости
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ВТБ с 1 октября отменит начисление бонусов при оплате покупок за границей. Об этом кредитная организация уведомила своих клиентов, пишет РБК. Информацию подтвердили call-центр и пресс-служба ВТБ, отметив, что решение касается всей линейки карт.

В сообщении ВТБ для клиентов говорится, что «по трансграничным операциям (операциям по картам за границей) независимо от страны совершения покупки прекратят начисляться бонусы лояльности». Для оплаты покупок в интернет-магазинах и приложения в мобильном телефоне бонусы сохранятся.

ВТБ принял такое решение из-за того, что платежные системы в октябре снижаются интерчейндж (основная часть комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт) по операциям, проведенным за границей, пояснила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ стал первым из крупных российских банков, который отреагировал на снижение в Европе межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, эмитированным за пределами Евросоюза. О снижении интерчейнджа было объявлено в мае этого года.

Другие крупные российские банки пока не отменяют кэшбэк по трансграничным операциям, пишет РБК. Это касается Альфа-банка, Тинькофф банка, «Открытия», МКБ, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта банка. Альфа-банк отметил, что внимательно следит за поведением участников финансового рынка в этом вопросе. «Русский стандарт» сообщил, что его клиенты получают кэшбэк за оплату покупок за границей, но на вопрос, планируется ли отменить эту опцию, не ответил.

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Политика
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Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов

Ведомости
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Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации. Внесение в список действующих террористов и экстремистов означает, что Жуков не сможет пользоваться банковскими счетами, поскольку они должны быть заблокированы.

Жукову 21 год, он учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах. Он был одним из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые произошли в Москве на несогласованной акции оппозиции 27 июля.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жукова перевели под домашний арест, а затем следствие признало его непричастным к массовым беспорядкам и прекратило его уголовное преследование по этой статье. Одновременно СК предъявил Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

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Политика
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Подведомственные мэрии предприятия требуют от Соболь и Албурова 4 млн рублей

Ведомости
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Общая сумма претензий по пяти новым искам к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову составляет почти 4 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Кристину Швадченко.

По ее словам, «Московский метрополитен» хочет взыскать с оппозиционеров 272 000 руб., «Мосгортранс» – 657 000 руб., а ГБУ «Автомобильные дороги» требует более 3 млн руб. Она уточнила, что требования связаны с компенсацией ущерба, нанесенного организациям во время не согласованной с властями акции 3 августа. Кроме того, она сообщила, что иск от индивидуального предпринимателя Виталия Толкалова оставлен без движения, а иск от предпринимателя Ярослава Христова возвращен истцу.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски о компенсации ущерба от акции оппозиции 27 июля к более широкому кругу оппозиционеров: ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров взыщут 1,2 млн руб. за задержки и простой общественного транспорта. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств. Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября, но суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, чтобы истец смог представить подробные доказательства нанесения ущерба.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.

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Финансы
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Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах

Ведомости
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Микрофинансовые компании после ужесточений Центробанком условий для рынка стали чаще отказывать клиентам в выдаче займов, рассказали РБК представители отрасли. В первом полугодии 2019 г. уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68–70%, что на 8–10 п. п. превышает показатель предыдущего года, заявили РБК в Союзе микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»), объединяющей 70% участников рынка. Такие данные союз получил во время недавнего опроса компаний.

Спрос на микрозаймы не снизился, но сократилось число одобрений, подтвердила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Мы сократили уровень одобрения займов на 9% для новых клиентов. Для повторных клиентов ничего не поменялось», – отметил операционный директор Eqvanta (ей подконтрольны МФК «Турбозайм» и МФК «Быстроденьги») Сергей Весовщук. По его словам, сокращение числа одобрений связано с общим изменением маржинальности микрофинансового бизнеса.

По информации МФК «Займер», в начале года число клиентов, желающих получить микрозайм, оказалось на 20–30% больше, чем за весь 2018 г. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров объяснил приток заемщиков изменением законодательства – в силу вступили поправки, ограничивающие максимальный размер процентных ставок по микрозаймам (с 1 июля ставка снижена с 1,5% до 1% в день). Помимо этого, максимальную переплату ограничили двукратным размером ссуды. Такие нормы теперь установлены на так называемые займы до зарплаты – краткосрочные ссуды в размере до 10 000 руб.

С 1 октября микрофинансовые организации обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку клиентов при рассмотрении заявок на займы свыше 10 000 руб. – отношение суммы среднемесячных платежей по всем займам к среднемесячному доходу. Если долговая нагрузка превышает 50%, то компания, предоставляющая займ, понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% с 1 января 2020 г).

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Технологии
Новости

Mail.ru Group анонсировала запуск мессенджера для компаний

Ведомости
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Mail.ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний – MyTeam, рассказал РБК представитель группы.

По его словам, MyTeam призван упростить рабочие процессы и предотвратить возможные утечки информации. В нем можно будет создавать и блокировать аккаунты сотрудников, создавать групповые чаты и назначать администраторов, делать аудио- и видеозвонки, в частности в групповом режиме.

У мессенджера будет две версии – платная и бесплатная. Первая будет включать стандартные функции, вторая – дополнительную техническую поддержку и другие возможности. Будет также доступно специальное приложение для очень больших компаний, оно позволяет развернуть всю инфраструктуру на внутренних серверах клиента.

Mail.ru Group предложила внедрить мессенджер уже десяти компаниям из числа своих крупнейших b2b-клиентов, рассказал представитель группы. Деталей он не раскрыл. Сколько компания планирует зарабатывать на новом направлении, он не сказал.

В Mail.ru Group входят мессенджеры ICQ, «Агент» и «Там-Там». У компании также имеется почтовый сервис и соцсети «В контакте» и «Одноклассники».

Бизнес
Новости

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

Ведомости
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Выручка Nike от продажи обуви в России – не более 1% от всех продаж компании в этой категории. Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков на совещании о внедрении обязательной маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза, сообщает РБК со ссылкой на протокол мероприятия.

В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike. Российская выручка, таким образом, в этой категории составила не более $242 млн, пришел к выводу РБК.

Представитель Nike не прокомментировал сведения из протокола совещания. Он предложил использовать цифры официальной отчетности.

До этого Nike никогда не раскрывала результаты по России. В отчетности приводятся данные по региону, который включает Европу, Ближний Восток и Африку.

Цифра, названная Вишняковым, незначительно расходится с оценкой исследовательской компании Euromonitor International. По ее данным, весь российский рынок обуви по итогам 2018 г. – $12 млрд, в то время как доля Nike – 1,9% (то есть $228 млн).

Политика
Новости

Сплошная кассация заработает с 1 октября

Ведомости
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Верховный суд (ВС) определил день начала работы новых кассационных судов – 1 октября. Соответствующее постановление в четверг, 12 сентября, утвердил Пленум ВС. Таким образом, дан старт завершающему этапу масштабной судебной реформы, направленной на усиление независимости судей и повышение эффективности правосудия.

По предложению ВС меняется концептуальный подход к кассационному правосудию: одно из нововведений – появление в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации» (жалобы будут рассматриваться в судах без какого-либо предварительного отбора). Сейчас до рассмотрения в суде доходит лишь небольшое число жалоб. Так, по данным Верховного суда, в 2018 г. из числа кассационных жалоб, поданных в президиумы судов областного звена, в судебном заседании рассмотрены примерно 10% жалоб по уголовным делам, 5% жалоб по гражданским делам и 4% жалоб по административным делам.

Сейчас первой кассационной инстанцией по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а второй кассационной инстанцией – Верховный Суд. По новым правилам рассмотрением кассационных жалоб районных судов займутся девять кассационных судов, а решения областных судов будут рассматривать пять апелляционных судов.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, напомнил председатель ВС Вячеслав Лебедев: границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции – от 14 до 21 субъекта. Президентом в настоящий момент назначены 466 судей кассационных судов ( 65% от штатной численности) и 106 апелляционных (60% от штатной численности).

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб с помощью системы видеоконференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды, напомнил ВС. Предусмотрена возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Бизнес
Новости

РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Ведомости
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Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения «Мечела» Авдолян собирается построить промышленный кластер в Якутии, отмечает издание.

В пятницу, 13 сентября, пройдет внеочередное собрание акционеров ЯТЭК. На нем будет обсуждаться одобрение сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом, отмечается в материалах компании. Речь идет, в частности, о прекращении встречных требований на сумму 8,26 млрд руб. (ЯТЭК ранее судилась с ООО «Инвестор», через которое Магомедов владеет 82,06% ее акций, требуя от нее около 6 млрд руб.), о переводе 7,71 млрд руб. долга и об уступке «А-Проперти» не более 550 млн руб., говорится в материалах.

Фактически речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, заявил изданию человек, близкий к другой стороне. Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли, добавил он. Стоимость отчуждаемого имущества составит 16,82 млрд руб., или 68% балансовой стоимости активов якутской компании на 30 июня этого года, следует из документов. Смысл сделок, которые были вынесены на внеочередное собрание акционеров ЯТЭК, передать контроль над активом компании Авдоляна, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон.

«А-Проперти» скупала долги ЯТЭК с конца 2018 г., рассказал РБК знакомый Авдоляна еще в январе 2019 г. По его словам, сделки проходили без дисконта. На тот момент долг ЯТЭК перед Сбербанком составлял не менее 4,4 млрд руб., перед ВТБ – 5,1 млрд руб., перед Россельхозбанком – около 1 млрд руб. Помимо этого «А-Проперти» выкупила долг (900 млн руб.) якутской компании перед российской «дочкой» Bank of China, говорится в материалах дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ранее ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Общий долг ЯТЭК на тот момент составлял около 14 млрд руб. при EBITDA 3 млрд руб., заявляла ранее РБК председатель совета директоров ЯТЭК Лейла Маммедзаде.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

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Политика
Новости

У соратников Навального в 32 городах проводятся обыски

Ведомости
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Полицейские пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в 32 российских городах, написал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В частности, обыски проходят у сотрудников штабов Навального в таких городах, как Балаково, Белгород, Воронеж, Владивосток, Иваново, Ижевск, Иркутск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Курган, Кемерово, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Омск, Пенза, Оренбург, Ставрополь, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Тамбов, Томск, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Ярославль. Всего одновременно проводятся более 100 обысков, уточнил Чиков. По подсчетам «Медиазоны», обыски проводятся как минимум в 34 городах.

«После обысков, по всей вероятности, следует доставление в СКР и допрос в качестве свидетеля. Все следователи действуют по отдельным поручениям от главы следственной группы Рустема Габдулина», – позже уточнил Чиков в Telegram-канале.

Полицейские устроили обыски дома у координаторов местных штабов оппозиционера, написал в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. «Везде главная цель – изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК», – написал Волков. По его словам, в утренних обысках задействованы сотни силовиков.

Обыски проходят по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), считает Волков. 10 сентября Басманный суд Москвы выдал разрешения следователю Рустему Габдулину на проведение 94 обысков по делу, добавил он.

В среду, 10 сентября, обыски по делу об отмывании 1 млрд руб. в ФБК уже проводились в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми. Дело было возбуждено в начале августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Переданные деньги были получены преступным путем, а после легализованы – через банкоматы их внесли на счета нескольких банков, а потом перевели на счета ФБК.

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