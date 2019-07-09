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«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств

«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. За абонентскую плату в размере 499 руб. в месяц пользователи получат доступ к сервису Tinder Gold. При этом даже при отрицательном балансе у абонентов «Мегафона» будет сохраняться безлимитный доступ к приложению, отметил представитель оператора. Оплатить доступ к сервису можно будет напрямую со счета мобильного телефона. Оператор собирается продвигать сервис среди абонентов, а также через маркетинговые каналы. Доход от платежей будет делиться между партнерами.

Благодаря такому партнерству «Мегафон» рассчитывает повысить вовлечение «прогрессивной аудитории», пользующейся цифровыми сервисами, и увеличить LTV (Lifetime Value – совокупная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества). На данный момент сервисом Tinder в России пользуется около 500 000 человек, из них примерно 30% – это абоненты «Мегафона», утверждает оператор.

По данным Mediascope, в апреле этого года Tinder в России входил в топ-4 приложений для знакомств наряду с Badoo, Mamba и Hornet. Партнерство с «Мегафоном» позволит увеличить базу пользователей, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его мнению, скорее всего, Tinder будет отдавать оператору более 50% доходов от платежей.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. Приложение сейчас доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.