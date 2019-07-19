«В контакте» анонсировала запуск приложения для знакомств

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Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания следствию по своему делу. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Аснис.

По его словам, Абызов был допрошен по его собственному ходатайству. Информацию в Telegram-каналах о том, что бывший министр «пошел на сделку со следствием и заложил чуть ли не Дворковича», защитник назвал фейком. 19 июля Telegram-канал «Незыгарь» написал, что Абызов «дает показания на своих друзей и врагов» и что речь идет «о Вексельберге, Дворковиче и еще ряде товарищей».

Как рассказал Аснис, Абызов во время допроса указал на то, что ему так и не разъяснили обвинение. В той же части, в которой обвинение ему понятно, он себя виновным не признает, подчеркнул адвокат.

Бывший министр также сообщил, что в период, к которому относятся события дела, 2012–2014 гг., «был занят госслужбой, поручениями президента и председателя правительства», поэтому не мог использовать служебные полномочия для преступной деятельности. Кроме того, он обратил внимание на то, что находился под плотным контролем спецслужб, в чьи задачи входит обеспечение безопасности членов правления.

Единственная цель «надуманного обвинения», по мнению Абызова, – это оказать на него давление, чтобы добиться самооговора и оговора иных лиц, рассказал Аснис. С той же целью было арестовано имущество бывшего министра и его семьи на сумму, многократно превышающую ущерб по делу, подчеркнул адвокат.

Дело против Абызова возбудили 25 марта 2019 г. На следующий день его задержали в подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а затем преступная группа вывела эти деньги за рубеж.