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Греф рассказал о желании передать часть обязанностей искусственному интеллекту

Президент Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey ответил на вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить его на посту руководителя.

«Можно шутить на эту тему, можно говорить серьезно, но искусственный интеллект меня подъедает каждый день», – сказал Греф. По его словам, раньше он как минимум один день в неделю тратил на различные финансовые вопросы, а сейчас 99% решений по физическим лицам и 35% по юридическим принимает искусственный интеллект. К 2022 г. планируется, что 70% решений по компаниям будут приниматься без участия людей, добавил Греф.

Однако часть обязанностей президент Сбербанка пока не готов передоверить машине. «Если мне смогут предложить автоматизированные решения каких-то моих функций, я с удовольствием откажусь от того, что может делать глупая машина – а она глупая пока. Она может делать только то, что было в прошлом. Я в основном занимаюсь разрешением ситуаций, по которым ответа в прошлом не найти», – пояснил Греф.

«Как только такого рода решения будут, поверьте мне, я найду, чем заниматься, с удовольствием буду отдавать эту рутину», – добавил президент Сбербанка.

Накануне Греф объявил о создании в России альянса по развитию искусственного интеллекта, сегодня соглашение о нем подписали Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, Российский фонд прямых инвестиций и «Газпром нефть». Участники альянса рассчитывают ускорить развитие технологий на основе искусственного интеллекта за счет объединения усилий, следует из соглашения. Вместе они планируют создавать технологические компоненты, привлекать инвестиции, проводить исследования и обучать новые кадры.