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Греф рассказал о желании передать часть обязанностей искусственному интеллекту

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey ответил на вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить его на посту руководителя.

«Можно шутить на эту тему, можно говорить серьезно, но искусственный интеллект меня подъедает каждый день», – сказал Греф. По его словам, раньше он как минимум один день в неделю тратил на различные финансовые вопросы, а сейчас 99% решений по физическим лицам и 35% по юридическим принимает искусственный интеллект. К 2022 г. планируется, что 70% решений по компаниям будут приниматься без участия людей, добавил Греф.

Однако часть обязанностей президент Сбербанка пока не готов передоверить машине. «Если мне смогут предложить автоматизированные решения каких-то моих функций, я с удовольствием откажусь от того, что может делать глупая машина – а она глупая пока. Она может делать только то, что было в прошлом. Я в основном занимаюсь разрешением ситуаций, по которым ответа в прошлом не найти», – пояснил Греф.

«Как только такого рода решения будут, поверьте мне, я найду, чем заниматься, с удовольствием буду отдавать эту рутину», – добавил президент Сбербанка.

Накануне Греф объявил о создании в России альянса по развитию искусственного интеллекта, сегодня соглашение о нем подписали Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, Российский фонд прямых инвестиций и «Газпром нефть». Участники альянса рассчитывают ускорить развитие технологий на основе искусственного интеллекта за счет объединения усилий, следует из соглашения. Вместе они планируют создавать технологические компоненты, привлекать инвестиции, проводить исследования и обучать новые кадры.

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Политика
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Чубайс назвал вырванными из контекста свои слова о жизни в СССР

Ведомости
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Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал свои высказывания о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи». По его словам, фразы были вырваны из контекста из фильма шестилетней давности. «Это передергивание фактов», – передал Чубайс «РИА Новости» через своего представителя.

Фильм «Гибель империи», созданный еще в 2013 г., был выложен на YouTube. В пятницу, 8 ноября, некоторые СМИ обратили внимание на то, что Чубайс негативно высказался в нем о жизни в СССР и советских людях.

В одном из фрагментов фильма автор рассказывал о «брежневском застое», при котором не было «никаких перспектив, но и никаких репрессий». «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца», – приводился после этих слов комментарий Чубайса. «Ежедневное, непрерывное вранье», по его словам, начиналось с «омерзительного голоса» дикторов программы «Время», которые рассказывали о новых трудовых успехах. А после этого люди шли в магазины и видели там гнилую капусту, продолжил Чубайс. «Глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые», – заключил он.

Гендиректор «Роснано» также заявил, что в его жизни не было ничего омерзительнее поздней советской власти, которая была виновна в том, что у людей сложилось нежелание работать. «Это суть советской власти: работает идиот», – пояснил Чубайс. Граждане СССР, по его мнению, были лентяями, и такой подход сформировался еще со времен крестьянства.

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Политика
Новости

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Ведомости
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Утром 9 ноября спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину 1956 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета России. В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки и травматический пистолет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве, он был задержан, а потом доставлен в больницу с переохлаждением.

Имя задержанного в сообщении следователей не приводится. По данным агентства «Невские новости» и издания 47news, речь идет о 63-летнем преподавателе истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олеге Соколове. В Мойке он, по данным СМИ, пытался утопить пакет с отрубленными руками и пистолет, но подскользнулся и упал в воду.

В квартире Соколова на набережной Мойки, по данным 47news, нашли тело убитой девушки. Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, это родственница Соколова, отмечает издание. По другой версии – это его бывшая студентка.

Согласно информации на сайте СПбГУ, Соколов родился 9 июня 1956 г. в Ленинграде. Он является доцентом, кандидатом исторических наук, работает с 2000 г. на кафедре истории нового и новейшего времени. Преподавал в Сорбонском университете в Париже в качестве приглашенного профессора, награжден орденом Почетного легиона.

Соколов считается специалистом по военной истории и одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Является членом научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский.

Новости СМИ2
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Экономика
Новости

Bloomberg сообщил о падении продаж яхт из-за рисков в экономике

Ведомости
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Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился по всему миру на фоне экономической неустойчивости, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, за десять месяцев текущего года производителям удалось продать только 102 яхты. В прошлом году было продано 199 лодок, за оставшиеся два месяца производителям вряд ли удастся достигнуть прошлогоднего показателя.

На спрос в этом году повлияла экономическая нестабильность, вызванная торговой войной между Китаем и США, проблемами Великобритании из-за Brexit и другими событиями, пишет Bloomberg.

Продажи суперъяхт из некоторых категорий обвалились на 7% по сравнению с прошлым годом, отмечает агентство. Некоторые производители считают, что причиной также стали непогода и запоздалое начало лета на Среднем Западе США.

Яхты можно рассматривать как барометр состояния экономики, поскольку деньги на такие вещи люди тратят только по собственному желанию, а не из необходимости, отметил в беседе с Bloomberg сотрудник отдела макростратегии в SunTrust Banks Майкл Скорделес. В нынешней же экономической ситуации, по его мнению, нет никакой причины покупать элитную лодку, если вы не рыбак.

Самые большие яхты мира

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Политика
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Бывшего мэра Истры объявили в розыск по делу о мошенничестве

Ведомости
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Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, но скрылся от следствия и был объявлен в розыск, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, Вихарев подозревается в присвоении средств, выделенных на благоустройство территорий.

Ущерб, нанесенный бывшим мэром, оценивается как минимум в 100 млн руб., рассказал собеседник «Интерфакса». Он отметил, что в деле несколько эпизодов, поэтому сумма может вырасти. Присвоенные деньги, по версии следствия, Вихарев переводил в аффилированные структуры.

Всего в деле, как утверждает «Интерфакс», пять фигурантов, трое из которых задержаны. Это заместитель Вихарева и два предпринимателя. «Сам Вихарев и бизнесмен, участвовавший в преступных схемах, ударились в бега и объявлены в розыск», – сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС подтвердил информацию о том, что бывший мэр Истры объявлен в розыск. Второй человек, скрывшийся от следствия, – некий Алексей Деньгин 1983 года рождения, сообщает агентство. Официального подтверждения пока нет.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании Вихарева. Сообщалось, что в администрации Истры и дома у бывшего мэра проходили обыски. Правоохранительные органы не комментировали эти данные.

Вихарев с 1998 по 2011 г. был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании «Гарантия-строй». В 2009-м избрался депутатом совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 г. С октября 2014-го исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра.

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Бизнес
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РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей

Ведомости
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«Почта России» хочет получить из фонда национального благосостояния (ФНБ) 39,8 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Николая Подгузова и президента ВТБ Андрея Костина премьеру Дмитрию Медведеву.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение. Сумма, которую попросила «Почта России», не называлась.

Вопрос о выделении средств компании должны проработать первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих, уточнил источник РБК.

На что именно «Почта России» планирует направить эти деньги, собеседники РБК и «Интерфакса», не рассказали. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что стратегия развития «Почты России» до 2027 г. подразумевает создание собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Инвестиции в развитие, по данным издания, компания оценивает в сумму от 221 млрд до 353 млрд руб.

Власти смогут инвестировать средства ФНБ, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Правительство ожидает, что это произойдет уже в 2020 г. Средства превысят установленный порог на 1,5 трлн руб. Чиновники еще не решили, какую часть ФНБ потратить и как именно.

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Политика
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У обвиняемого в убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом

Ведомости
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В ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра кузбасского города Киселевск следователи обнаружили тайник с оружием и золотом, предположительно принадлежащий обвиняемым. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Схрон находился в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома одного из задержанных. Под бетонными плитами и деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который использовался для хранения спрятанных вещей. Внутри было несколько единиц огнестрельного оружия, завернутого в ткань и пакеты, боеприпасы, наручники, перчатки, маски. В одном из пакетов обнаружились изделия, предположительно сделанные из золота.

Изъятые объекты направлены на экспертизу. С их помощью следователи хотят проверить причастность задержанных к другим преступлениям на территории Кемеровской области.

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит вечером 31 октября во дворе частного дома. По данным следствия, вечером на участке у дома Лаврентьева появились двое неизвестных, он вышел из дома с ружьем, чтобы осмотреть территорию. После этого его жена услышала несколько выстрелов, а во дворе обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По обвинению в убийстве экс-мэра задержаны и арестованы двое ранее не судимых жителей Белово.

Бизнес
Новости

РБК узнал о вызове топ-менеджера «Аэрофлота» на допрос по делу о хищении

Ведомости
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Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, топ-менеджера 1 ноября вызвали на допрос.

Речь идет об уголовном деле о хищении из «Аэрофлота» 250 млн руб., о котором стало известно 1 октября, когда в компании проводились обыски. Фигурантами дела являются четыре человека: замгендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров, бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и юристы коллегии адвокатов «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец. Все они арестованы, их подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигуранты дела в 2015–2016 гг. организовали заключение договора об оказании юридических услуг. Исполнителями числились Сливко и Кибец, однако фактически все работы выполняли штатные сотрудники юридического отдела «Аэрофлота». Александров вину не признает.

Авилов, которого вызвали на допрос в качестве свидетеля, некоторое время назад был руководителем Александрова, рассказал источник РБК. Согласно данным на сайте авиакомпании, Авилов с 1997 по 2013 г. руководил администрацией «Аэрофлота» и в сентябре 2013-го был назначен замгендиректора. Александров пришел в компанию как раз в 2013 г., а в июле 2016-го стал заместителем гендиректора. И Авилов, и Александров входят в правление «Аэрофлота».

Как рассказал один из собеседников РБК, в ближайшее время планируется проведение очной ставки между Авиловым и Александровым. Пресс-служба «Аэрофлота» отказалась от комментариев, адвокат Авилова сослался на подписку о неразглашении и адвокатскую тайну.

Бизнес
Новости

«Газпром» занял у европейских банков 916 млн евро

Ведомости
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«Газпром» осенью привлек у европейских банков 916 млн евро, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Уточняется, что в сентябре и октябре компания взяла кредиты у европейских финансовых институтов 146,3 млн евро и 500 млн евро с погашением в 2021 и 2024 гг. соответственно.

Кроме того, «Газпром» привлек около 270 млн евро у синдиката европейских банков с погашением в 2021 г.

Летом «Газпром» стал самой дорогой компанией России, обогнав Сбербанк. В июне его капитализация превысила 5,234 трлн руб. Акции «Газпрома» подорожали после новости о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику. «Газпром» планирует перейти на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Финансы
Новости

Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Ведомости
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Инвестиционный холдинг «Финам» продал долю в компании MagicLab, владеющей сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, сообщает Forbes со ссылкой на заявление президента холдинга Владислава Кочеткова. Свою долю в MagicLab также полностью продал основатель Badoo Андрей Андреев, отмечает издание.

По словам Кочеткова, «Финам» продал свой пакет в 20% исходя из общей оценки компании, близкой в $3 млрд. Таким образом, «Финам» получил в результате сделки около $600 млн. Как сообщает The Wall Street Journal, контрольную долю в MagicLab приобрела инвестиционная группа Blackstone Group, именно она оценила компанию в $3 млрд.

По данным газеты, в прошлом году Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder, оценивала бизнес Андреева в $1 млрд. Тогда Андреев отверг предложение о продаже, сказали собеседники издания.

Андреев в 2003 г. продал «Финаму» 80% сервиса контекстной рекламы «Бегун», а позднее сервис знакомств «Мамба», переименованный в Wamba. «Мамбу» «Финам» приобрел за $20 млн. Forbes оценивает состояние Андреева в $2,3 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна

Ведомости
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Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Дополнительная проверка показала наличие у Шестуна, его близких и подконтрольных организаций имущества, о котором Генпрокуратуре не было известно ранее. По информации ведомства, в 2003–2018 гг. он и другие лица под его руководством приобрели более 850 объектов недвижимости общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе. Часть этого имущества была продана, а полученные от продажи доходы были обращены Шестуном в свою пользу, добавил Куренной. Он отметил, что стоимость имущества в документах при продаже занижалась, а в декларациях Шестун информацию о фактическом владении им не указывал.

Жена экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун заявила, что Генпрокуратура хочет приписать ее мужу чужое имущество и «отнять землю и другую недвижимость у тех лиц, т. е. добросовестных приобретателей, отдавших свои деньги за собственность и вряд ли по заниженной цене». Она предположила, что речь идет не о муниципальных землях, а о частных – бывших совхозных паях и имуществе, приобретенном на вторичном рынке. «Думаю, многие из тех, кого имеет в виду прокуратура, еще даже не подозревают, что государство в лице прокуратуры хочет отнять у них участки, дома, дачи и прочую недвижимость, не исключаю, что отъем имущества может грозить сельхозпроизводителям», – сказала Шестун. Она добавила, что прокуратура ежегодно проверяла декларации ее мужа и не имела претензий.

В апреле суд изъял у Шестуна и аффилированных с ним компаний имущество на 10 млрд руб. в пользу государства. Генпрокуратура утверждала, что оно было куплено на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности.

Авто
Новости

Производитель Mercedes сократит более тысячи менеджеров по всему миру

Ведомости
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Немецкий автоконцерн Daimler сократит 10% менеджеров в Германии и порядка 1100 по всему миру, пишут Sueddeutsche Zeitung и Financial Times со ссылкой на письмо, распространенное советом рабочих концерна.

Кроме того, Daimler придется отказаться от индексации зарплаты всем сотрудникам в Германии в следующим году и от ее повышения отдельным лицам. Детали плана по сокращению расходов автоконцерна будут представлены 14 ноября.

В октябре Daimler отчитался о сокращении вдвое чистой прибыли за первые девять месяцев этого года – до 2,72 млрд евро. Во II квартале компания получила 1,2 млрд евро убытка на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. В мае у него сменился руководитель, новым председателем правления Daimler AG стал Ола Каллениус.

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